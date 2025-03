L'Eredità, Marco fa un errore (clamoroso) alla Ghigliottina e scatena la polemica sui social: "Era tra le scelte" Nella puntata dell'8 marzo, Marco arriva alla Ghigliottina e sbaglia dopo un Triello contro Gabriele e Giulia tutto sommato coinvolgente: cosa è successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

Nella nuova puntata de L’Eredità, condotta da Marco Liorni su Rai Uno sabato 8 marzo 2025, Marco arriva alla tanto desiderata Ghigliottina dopo un Triello all’insegna dell’imprevedibilità con Gabriele e Giulia, la vincitrice della manche che poi si perde nei "100 secondi", lasciando tutto lo spazio a Marco il quale si avvicina così a ottenere il montepremi di 170mila euro. Ecco cosa è successo nella puntata dell’8 marzo 2025 de L’Eredità.

L’Eredità, puntata 8 marzo 2025: cosa è successo

Dopo le manche iniziali, al Triello arrivano Marco, grazie al parolone straniero, Gabriele, dopo aver indovinato il secondo parolone, e Giulia, che ha vinto una sfida all’ultimo secondo contro Claudia. Durante la manche, la prima domanda pigliatutto è di Marco, che punta al montepremi di Giulia. Nessuna strategia: Gabriele e Giulia hanno entrambi 30mila euro in dote. Marco, che ne ha ben 80mila, sbaglia la risposta al quesito e cede metà del suo montepremi all’avversaria che si ritrova con ben 70mila euro in ‘tasca’, lasciando il giovane sfidante a 40mila euro. La seconda domanda pigliatutto è per Giulia, indecisa su chi sfidare: "Scelgo Marco" dice. Anche lei non dà la risposta giusta e regala così metà del suo montepremi a Marco, il quale arrivare ad avere ben 80mila euro nel portafogli, soldi che gli permettono l’ingresso diretto ai "100 secondi". Subito dopo Marco azzecca anche la domanda da 50mila euro e l’eredità sale a 130mila euro.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ai "100 secondi" troviamo Marco e Giulia, ma è il primo concorrente a mantenere la mano di gioco per quasi tutto il tempo, raggiungendo la Ghigliottina, del valore di 170mila euro, senza troppi sforzi. Durante l’ultima manche, Marco trova gli indizi "Continua", "Andare", "Secolo", "Schiena" e "Babbo Natale", dimezzando solo due volte il valore della Ghigliottina, che scende a 42.500 euro. Marco punta sulla parola "Fondo", termine che già compariva tra le opzioni di scelta degli indizi (Fondo o Schiena era l’associazione) e che collega (nuovamente) a "schiena" dicendo "Fondoschiena", e Liorni, scherzando, commenta: "Quello che ci vuole sempre nella vita". Alla fine, scopriamo che la parola scelta dagli autori è "Scoperta".

Le polemiche sui social

Come sempre, le polemiche sui social non mancano dopo la puntata de L’Eredità di sabato 8 marzo 2025 e sono quasi tutte relative alla parola finale decisa dagli autori e a quella scelta da Marco: "Alla scoperta di Babbo Natale: boh!", "Io vorrei sapere chi sceglie queste parole della ghigliottina", "Ma dai, ma che forzata questa parola, su twitter non l’ha presa quasi nessuno, quindi era impossibile", "Scoperta? Mah!", "Come FONDO? Allora non hai capito nulla", "‘Fondo’ era tra le scelte proprio con schiena", "Fondo era una delle definizioni!".

Potrebbe interessarti anche