L'Eredità, Antonio ritenta la Ghigliottina ma finisce male (ancora) e i social esultano: "Resterai immobile" Nella puntata del 26 aprile, è sempre Antonio a giocare alla Ghigliottina dopo il Triello e i 100 secondi contro Giovanni, ma si perde nel finale: cosa è successo

Nella nuova puntata de L’Eredità, condotta da Marco Liorni su Rai Uno sabato 26 aprile 2025, è ancora Antonio a tentare la Ghigliottina per vincere il montepremi di 170mila euro, ma solo dopo un Triello che lo ha visto protagonista con la debuttante Biancamaria e Giovanni, il quale arriva ai 100 secondi insieme al campione in carica. Ecco cosa è successo nella puntata del 26 aprile de L’Eredità.

L’Eredità, puntata 26 aprile 2025: cosa è successo

Cosa è successo negli step finali della puntata de L’Eredità? Partiamo dal Triello: dopo il gioco della scossa, Giovanni e il campione in carica Antonio sono i primi ad arrivare a quella che possiamo definire una delle manche più attese del game show, mentre Ornella e Biancamaria si contendono il terzo posto. A trionfare nella sfida è Biancamaria. Poi si passa al vivo della gara e la prima domanda pigliatutto sui ‘modi di dire’ è per Biancamaria, che punta al montepremi di Giovanni in quanto è il più sostanzioso (30mila euro contro i 10mila di Antonio). Ma la concorrente sbaglia risposta e cede metà della sua eredità a Giovanni che in tutto ottiene 60mila euro. Biancamaria invece scende a 30mila euro.

Poco dopo Giovanni si ritrova con 80mila euro in ‘tasca’ mentre il montepremi di Antonio sale a 40mila euro. L’unica a restare indietro è Biancamaria. La seconda domanda pigliatutto su ‘prede e predatori’ è per Giovanni che mira all’eredità di Antonio perché ha il montepremi più alto. Il concorrente però non trova la soluzione giusta e perde la metà dei suoi soldi, permettendo al campione in carica di ottenere ben 80mila euro (Giovanni scende a 40mila euro). Biancamaria ha la mano di gioco quando arriva il quesito da 50mila euro, ma a indovinare la risposta è poi Antonio, il cui montepremi sale a 130mila euro.

Ai 100 secondi arrivano ancora una volta Giovanni e Antonio, che mantiene per tutto il tempo la mano di gioco, nonostante tre errori, rischiando di perdere la possibilità di giocare alla Ghigliottina all’ultimo secondo perché non azzecca la risposta all’ultima domanda: "Ne I Goonies alcuni ragazzini cercano il tesoro di quale pirata?". Il campione dice "Pirata nero" ma, per sua fortuna, anche lo sfidante Giovanni fa un errore ("Barbanera") e quindi è Antonio a partecipare all’ultima manche per vincere 170mila euro di montepremi. Durante il percorso di ricerca dei 5 indizi, con solo un dimezzamento accumulato, trova le parole "Aria", "Lazio", "Amoroso", "Bene" e "Motore", puntando infine sul termine "Scintilla", anche se la sua scelta non lo convince affatto, per riuscire ad accaparrarsi gli 85mila euro in palio. La parola giusta è "Immobile".

Le polemiche sui social

Anche dopo la puntata del 26 aprile 2025 de L’Eredità non mancano le polemiche sui social: "Ogni tanto però Liorni devi dire alla fine: a domani e BRAVI a chi ha indovinato la parola!!!", "A chi viene in mente di dire che l’aria è immobile? Mah..", "Va beh, chi non sa neanche chi è Amoroso e non si intende di calcio, come me, non poteva arrivarci", "Tanto era simpatico Gabriele, quanto è insopportabile Antonio!", "Ormai l’unica soddisfazione è che non indovina la ghigliottina", "Era facile stasera", "Io non indovino mai a questo gioco, ma con Antonio alla ghigliottina l’ho già indovinate 2/3 volte. O gliele danno facili a lui o è una strana coincidenza. Boh. Strano", "Stasera è scoccata la scintilla ma non quella giusta", "Cacciatelo via", "Quanto rosica Antonio quando non indovina", "Antonio resterai immobile….non esulterai".

