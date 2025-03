L'Eredità, Sophia alla Ghigliottina tra tacchi a spillo rotti ed errori clamorosi. È polemica: "Ignoranza dilagante" Nella puntata del 15 marzo Sophia va alla Ghigliottina dopo un Triello tutto al femminile con Veronica e Giulia, sua avversaria ai 100 secondi: cosa è successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

Nella nuova puntata de L’Eredità, condotta da Marco Liorni su Rai Uno sabato 15 marzo 2025, la nuova campionessa in carica è Sophia, che partecipa da debuttante alla Ghigliottina del valore di 165mila euro dopo un Triello al femminile con Veronica e Giulia e una sfida ai 100 secondi contro quest’ultima. Ecco cosa è successo durante la puntata del 15 marzo de L’Eredità.

L’Eredità, puntata 15 marzo 2025: cosa è successo

Dopo le manche iniziali, entrano in studio le professoresse Greta Zuccarello e Linda Pani con un nuovo balletto sulle note di Fuorilegge, il brano presentato all’ultimo Festival di Sanremo da Rose Villain. Subito dopo l’esibizione però vediamo Greta leggermente in difficoltà e Marco Liorni chiede: "Che è successo?" "È il bello della diretta, mi si è rotto il tacco ballando…" risponde la ballerina, con il conduttore che poi domanda: "Cosa facciamo? Ci togliamo tutti le scarpe!" Lei ride e risponde: "Tutti a piedi nudi" e Linda aggiunge: "Per solidarietà!" Poi, una volta presentate le date per il gioco, Liorni le chiede: "Vuoi che ti accompagno?", un gesto che la Zuccarello accetta e apprezza molto: "Grazie Marco" dice mentre l’aiuta a raggiungere il suo sgabello tenendola sottobraccio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Al Triello tutto femminile arrivano la chef Giulia, indovinando il primo parolone, la campionessa in carica Veronica, grazie al parolone italiano, e la new entry Sophia, vincitrice della sfida contro Francesca. Una volta cominciato il gioco, Veronica si ritrova davanti alla prima domanda pigliatutto e punta al montepremi di Sophia, il più alto. La professoressa di lettere però dà la risposta sbagliata e cede la metà di suoi soldi alla nuova arrivata, permettendole di avere ben 65mila euro in dote (Veronica scende a 15mila euro). La seconda domanda pigliatutto è per Giulia, la quale cerca ancora una volta di ‘rubare’ il montepremi a Sophia senza però riuscirci: non trova la risposta corretta e aiuta quest’ultima a raggiungere i 70mila euro, mentre Giulia resta ferma a 5mila euro. Veronica, indovinando il quesito da 20mila euro, ottiene 35mila euro, ma poi, nonostante insegni pure Storia, sbaglia la risposta a una domanda storica abbastanza complessa, aiutando quindi Giulia ad alzare il suo montepremi a 15mila euro.

Poi arriva la possibilità di ottenere i 50mila euro che vanno infine a Giulia: ora ha 65mila euro in dote, ma non è ancora certa di essere ai 100 secondi. Veronica resta fuori dalla manche successiva, perché Giulia azzecca la soluzione al quesito del valore di 30mila euro, assicurandosi così l’accesso ai 100 secondi – grazie ai 95mila euro di eredità – insieme a Sophia che ha ancora i suoi 70mila euro in dote. Durante quest’ultimo step, sono tanti gli errori di Giulia: per esempio, alla domanda "Quale dei gattini de ‘Gli Aristogatti’ ama dipingere" risponde "Minou", ma in realtà è "Matisse", e si comprende già dal nome. Quando poi Liorni dice "Il ‘piano per la ripresa europea’ del ’47 per convenzione è detto…", la concorrente risponde "piano ripresa", mentre Sophia confessa di non saperlo: è il famoso "Piano Marshall". E ancora, "Nel libro di Melville come si chiama la balena bianca cacciata da Achab": lei dichiara "Joe" invece di "Moby Dick".

Alla Ghigliottina del valore di 165mila euro arriva Sophia che, dopo aver dimezzato il montepremi un paio di volte (quello finale è 20.625 euro) trova i 5 indizi: "Liquido", "Polvere", "Cioccolato", "Permanente" e "Caffè". Sophia ammette che non le si è ‘accesa la lampadina’ durante il ragionamento e punta sul "banale" – così definisce il termine scelto la nuova campionessa – con la parola "Nero", ma quella giusta è "Rossetto".

Le polemiche sui social

Come sempre, dopo la puntata del 15 marzo de L’Eredità, non mancano le polemiche sui social: "Forse non l’avrebbe indovinata nemmeno Sal Da Vinci", "Rossetto? Mah!!", "Se avesse risposto Colore però ne avremmo sentite delle belle perché si abbinava perfettamente a tutte e cinque", "Che scemata questa ghigliottina di stasera", "Seriamente non conoscono il piano Marshall???", "Ignoranza dilagante!", "Joe la Balena Bianca? È un cartone giapponese?", "No vabbè… La balena Joe", "Cioè ma ragazze io mi nasconderei eh", "Come si fa a non conoscere il piano Marshall?"

Potrebbe interessarti anche