L’Eredità, il ‘ritorno’ di Amadeus è l’asso nella manica di Marco Liorni: la svolta e cosa succede oggi Dopo nove edizioni di assenza, a partire dalla puntata di stasera del game show di Rai 1 ritornerà il gioco de “La Scossa” reso celebre da Amadeus: come cambia il format

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Svolta e ritorno alle origini per L’Eredità. Oggi lunedì 24 marzo 2025 il game show di Rai 1 introdurrà una "novità" nel format, che tornerà a una formula tipica dell’era del programma targata Amadeus. A partire dalla puntata di stasera, infatti, rivedremo "La Scossa", il celebre gioco de L’Eredità reso popolare dal conduttore oggi in forza a Nove molti anni fa (quando scoccò anche la scintilla con la moglie Giovanna Civitillo). Dopo ben nove anni di assenza dallo show, dunque, "La Scossa" farà il suo ritorno e Marco Liorni darà il via al gioco già questa sera. Scopriamo tutti i dettagli.

L’Eredità, Marco Liorni rilancia "La Scossa"

A suon di ascolti tv più che convincenti e a dir poco dominanti sulla concorrenza di Paolo Bonolis e Avanti un altro! su Canale 5, Marco Liorni è diventato il nuovo volto simbolo de L’Eredità. Il conduttore ex Reazione a Catena (oggi condotto da Pino Insegno) è passato al timone del game show di punta dell’access prime time di Rai 1 a inizio 2024 e la sua scalata è stata inarrestabile. La perfezione, tuttavia – si sa – non è di questo mondo, che offre sempre la possibilità di migliorarsi. A partire da oggi lunedì 24 marzo 2025, infatti, L’Eredità introdurrà un’importante "novità", a ritoccare una formula già vincente.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Come svelato dal portale DavideMaggio, la puntata di stasera segnerà il ritorno ufficiale de "La Scossa". Dopo nove edizioni di assenza, infatti, uno dei giochi che rese popolare lo show di Rai 1 nei primi anni Duemila tornerà a fare parte del format. A riportarlo in scena – come detto – sarà Marco Liorni, che da quando ha preso il posto di Flavio Insinna alla guida del programma si è sempre dimostrato aperto a eventuali novità per ampliare il già folto pubblico dell’access Rai. La formula de "La Scossa" sarà rivista e modernizzata (non ci saranno ovviamente più gli stacchetti con balletti iniziali che tanto fecero discutere in passato con Giovanna Civitillo e Amadeus), ma il ritorno di un gioco storico de L’Eredità potrebbe essere un’altra carta vincente giocata da Marco Liorni, che proprio ieri aveva annunciato: "Domani ci sarà una grande novità, un motivo in più per vederci"

Amadeus e Giovanna Civitillo: la storia d’amore (e polemica) a L’Eredità

Prima dell’introduzione de "La Ghigliottina" ideata da Stefano Stantucci, "La Scossa" è stato indubbiamente uno dei giochi più celebri visti a L’Eredità, soprattutto nel corso delle prime edizioni dell’era targata Amadeus. Fu proprio negli studi Rai che scoccò la scintilla tra il conduttore e Giovanna Civitillo, che finì anche nell’occhio del ciclone per i suoi balletti sensuali a introdurre il gioco durante la puntata. L’ex "ereditiera" (così erano chiamate le vallette prima di "professoresse") fu infatti costretta a rinunciare al suo stacchetto dopo la denuncia dell’allora presidente della Rai Lucia Annunziata, che giudicò il balletto inadatto a quella fascia oraria e offensivo nei confronti della dignità delle donne.

Potrebbe interessarti anche