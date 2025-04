L'Eredità, Gabriele fa un disastro alla Ghigliottina e manca il record. Sui social è delirio: "Non si può sentire" Nella puntata dell'11 aprile, Gabriele arriva al Triello con Chiara e Marco, che poi batte ai '100 secondi' (dopo una gaffe), ma sbaglia tutto nel finale: cosa è successo

Nella nuova puntata de L’Eredità, condotta da Marco Liorni su Rai Uno venerdì 11 aprile 2025, è Gabriele a tornare alla ‘Ghigliottina’ dopo un Triello sorprendente con la debuttante Chiara e lo sfidante Marco, battuto poi nei 100 secondi dal campione in carica a causa di una gaffe riguardante lo Stretto di Messina. Ecco cosa è successo durante la puntata dell’11 aprile de L’Eredità.

L’Eredità, puntata 11 aprile 2025: cosa è successo

Dopo la manche de ‘La scossa’, persa dalla debuttante Chiara, arrivano al Triello Marco e Gabriele, il campione in carica che al momento si trova al terzo posto della classifica di ‘tutti i tempi’ dei vincitori de L’Eredità dopo la vincita dei 25mila euro della sera precedente (gli mancano meno di 20mila euro – 16.250 euro – per ottenere il record assoluto, ora è a 300mila euro tondi). A loro si aggiunge Chiara, perché trionfa nella sfida contro Marco B.

Durante il Triello, Gabriele trova al primo colpo la domanda ‘pigliatutto’ chiamando la materia ‘Tuttologia’, e punta al montepremi di Chiara, colei che ha ottenuto più soldi fino a questo momento: ben 50mila euro contro i 10mila dei suoi avversari. Gabriele indovina la risposta con grande facilità e lascia Chiara a 0 euro, mentre lui si ritrova ad avere la bellezza di 60mila euro in ‘tasca’. Con le due domande successive, il campione in carica raggiunge i 100mila euro, ma poi la mano di gioco passa prima a Marco, che sbaglia la soluzione al quarto quesito, e poi a Chiara, la quale invece azzecca la risposta esatta al quesito da 10mila euro. La strada è ancora lunga per lei, ma almeno adesso lei e Marco hanno lo stesso montepremi. A Chiara tocca la seconda domanda ‘pigliatutto’ sullo sport e prova a ‘rubare’ l’eredità di Gabriele "per vendicarsi", in quanto all’inizio del Triello lui aveva fatto lo stesso gesto con lei, prendendole così tutti i soldi. Sfortuna vuole che Chiara non riesca a indovinare la soluzione e sia costretta a cedere la metà del suo montepremi a Gabriele, che passa ad avere ben 105mila euro contro i 5mila della sfidante e i 10mila di Marco.

Al termine della manche, Marco (con 60mila euro) e il campione in carica (con 135mila euro) arrivano ai ‘100 secondi’, lasciando a casa Chiara perché non riesce ad andare oltre i 5mila euro. Nella manche, Marco fa una gaffe perché non risponde correttamente alla domanda "Il tratto di mare che separa Calabria e Sicilia è lo Stretto di…", puntando sulla nota località calabrese ‘Scilla’. A perdere la sfida è proprio quest’ultimo, che riguardo allo scivolone dice: "Messina… ho avuto un vuoto. Chiedo scusa ai siciliani, ai calabresi, a tutti". Il conduttore scherza: "Anche a te stesso, perché ti è costata la Ghigliottina", e il concorrente, ridendo, conferma: "Sì, anche a me stesso! Ma complimenti a Gabriele!"

Gabriele torna alla Ghigliottina con l’intenzione di vincere il montepremi di 195mila euro. Dopo ben 4 dimezzamenti, il campione trova i 5 indizi: "Avere", "Paradiso", "Cultura", "Figlio" e "Incidente". Gabriele punta sulla parola "Imprevisto", ma quella corretta è "Colpa". Quindi il montepremi (di 12.188 euro) questa volta resta nelle casse della Rai.

Le polemiche sui social

Come di consueto, dopo la puntata dell’11 aprile de L’Eredità, le polemiche non mancano: "Salvini ci sta talmente portando all’esaurimento con lo Stretto di Messina, che alla fine la gente lo rimuove come accade con i traumi psicologici", "Il campione mi sta simpatico ed è preparato ma dopo un po’ devono lasciare per regolamento. Serve un ricambio, l’infermiere di tempo fa non lo sopportavo proprio, era pure antipatico per me", "Fra ‘buon partito’, ‘sale minuto’ e ‘figlio della colpa’ mi vedo gli autori che preparano la Ghigliottina abbigliati secondo la moda vittoriana", "Una sera ‘buon partito’, stasera ‘figlio della colpa’… ma gli autori sono arrivati direttamente dall’inizio del ‘900?.. Un po’ di modernità e leggerezza, per favore!", "Se l’ho presa io era facile".

E ancora: "Non nascondo mai la mia antipatia per Liorni. Ma soprattutto nella ghigliottina, si supera. È veramente uno strazio", "Figlio della colpa non si può sentire", "Mo’ deve andarsene però, anche basta", "Dopo la prima vincita si va casa, è anche bello vedere nuovi concorrenti", "Uno che ha vinto 300000 euro dovrebbe cortesemente lasciare ad altri il gioco, secondo me", "Canale di Scilla… e pure di Cariddi…", "Lo stretto di Scilla, te possino!", "Persino Salvini l’avrebbe saputa", "Ma non conosce lo Stretto di Messina!"

