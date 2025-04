L’Eredità, la Gigliottina di Mara finisce malissimo e il web si ribella: “Dilaga un’assurda ignoranza” La nuova campionessa spodesta Antonio ma va malissimo al gioco finale: ecco cosa è successo nella puntata di ieri, 20 aprile 2025.

Puntata di Pasqua senza lieto fine a L’Eredità, il popolare game show condotto da Marco Liorni che continua a tenere banco nella fascia pomeridiana di Rai 1 con ascolti super. Nell’appuntamento di ieri, domenica 20 aprile, il campione in carica Antonio ha ceduto lo scettro a una nuova concorrente, la milanese Mara, che però non è riuscita a rendere perfetto il proprio debutto indovinando una Ghigliottina giudicata un po’ troppo ostica dal popolo del web. Ecco cosa è successo.

L’Eredità, cosa è successo nella puntata di ieri (20 aprile 2025): Mara nuova campionessa

Stavolta a giocare a L’Eredità sono stati il campione in carica Antonio, Fabiana, Francesco, Luca, Mara, Stefano e Giovanni. Dopo i primi gioco, il gruppo di concorrenti si è sfoltito ad accedere al Triello c’erano Antonio, Mara a Giovanni, con quest’ultimi due qualificati al penultimo gioco dei ‘100 secondi’. Qui la debuttante Mara, dopo una partenza titubante, è riuscita a rimettersi in carreggiata conquistando il diritto a giocare alla Ghigliottina con un montepremi di partenza di 180mila euro. Le neo-campionessa non ha brillato nella scelta delle parole da associare e, dopo quattro dimezzamenti, il suo montepremi è calato drasticamente fino a quota 11.250 euro. I termini da legare tra loro erano: ‘Corde’, ‘Fermo’, ‘Testa’, ‘Passato’, ‘Capodanno’. Dopo i canonici 60 secondi di riflessione, Mara ha scritto la sua soluzione sul cartoncino – ‘Treno’ – ed ha ammesso di avare sensazioni abbastanza positive: "Con tre dovrebbe andare abbastanza bene, forse anche con quattro. All’inizio ero al buio, poi la parola Capodanno mi ha aiutato e mi ha fatto venire in mente qualche collegamento", ha detto a Liorni, che però ha spento immediatamente le sue speranze. La parola vincente della puntata de L’Eredità di ieri, infatti, era ‘Tuffo’.

Le reazioni del web

Nonostante la giornata festiva, anche ieri sera sul web tanti appassionati de L’Eredità hanno commentato live la puntata, ma pochissimi hanno trovato la soluzione giusta alla Ghigliottina. C’è chi ha scritto: "Stasera buio completo al contrario di ieri sera", oppure: "Tuffo. Difficile. Spiegata si capisce. Complimenti a chi ha indovinato". Non manca qualche commento ironico all’indirizzo di Antonio, il concorrente che aveva trionfato nella puntata dello scorso sabato: "Direi che Antonio per oggi si parcheggia" ha scritto un utente. E un altro ha aggiunto: "Antonio sta rosicando come uno scoiattolo". Infine, c’è chi non ha apprezzato il livello medio offerto dai concorrenti nella puntata di ieri sera: "Dilaga una assurda ignoranza a #leredità stasera più del solito".

