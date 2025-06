Kevin Spacey torna in scena, sulle accuse: “Nessuno voleva lavorare con me” Vincitore del Maximo Excellence Award all'Italian Global Series Festival, l’attore ha ringraziato il regista per avergli dato una seconda possibilità.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Kevin Spacey, noto attore americano con all’attivo film di grandissimo successo come Seven, I Soliti Sospetti, American Beauty e Superman Returns, negli ultimi anni ha vissuto un periodo molto buio dopo essere stato accusato di molestie sessuali. Periodo nel quale l’attore ha avuto notevoli difficoltà sia dal punto di vista personale che lavorativo, con il mondo del cinema che sembrava non volerne sapere più niente di lui. Di recente, Kevin Spacey è tornato nel nostro Paese per l’Italian Global Series Festival e nel ritirare un premio ha ringraziato l’attore e regista Franco Nero per avergli dato una seconda possibilità: scopriamo di più.

Kevin Spacey, il periodo buio dopo le accuse di molestia sessuale

Nel 2017, nel corso del caso Harvey Weinstein, l’attore Kevin Spacey è stato accusato di molestie sessuali dall’attore Anthony Rapp. Di contro, Spacey ha immediatamente chiesto scusa affermando di non ricordare nulla dell’accaduto poiché ubriaco e, a seguito poi di ulteriori accuse della stessa natura, l’attore ha preferito interrompere la sua attività e allontanarsi per un po’ dalle scene. Dopo mesi e mesi di silenzio, l’attore è tornato in pubblico nel 2019, ma non senza difficoltà. Dopo le accuse a suo carico, infatti, nessuno sembrava avere più intenzione di ingaggiarlo e dargli la possibilità di tornare a fare l’attore.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Kevin Spacey ringrazia Franco Nero: "Mi ha ingaggiato quando nessuno mi voleva"

Di recente, Kevin Spacey è tornato in Italia per partecipare all’Italian Global Series Festival, durante il quale è risultato vincitore del premio Maximo Excellence Award. Nel ritirare il premio, l’attore ha ricordato il suo enorme legame con l’Italia e ha ringraziato di cuore l’attore e regista Franco Nero, ovvero l’unica persona che gli ha dato una seconda possibilità quando nessuno sembrava intenzionato a farlo.

"Non posso andarmene via dopo aver ricevuto questo premio senza ringraziare una persona che è stata veramente importante per me, un incredibile attore e regista, Franco Nero, che qualche anno fa ha avuto il fegato di ingaggiarmi, di darmi lavoro quando in pochissimi avevano voglia di lavorare con me. Mi ha ridato fiducia in un momento in cui era facile perdere tutto – ha affermato Spacey – Questo premio vale moltissimo per me. L’Italia ha un posto speciale nel mio cuore: amo venirci, in vacanza o per lavorare. Ci ho girato molti film e sono felice di essere qui".

Un discorso che fa riferimento al film del 2022 L’uomo che disegnò Dio, diretto e interpretato da Franco Nero e attualmente disponibile in streaming su Amazon Prime Video e Tim Vision.

Potrebbe interessarti anche