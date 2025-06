Xena – Principessa Guerriera, i fan ricordano l’indimenticabile Marise Wipani: dove vederla in streaming Marise Wipani, nota per il suo ruolo in Xena - Principessa Guerriera, è recentemente scomparsa. Ecco dove vedere tutte le stagioni della serie tv in streaming.

Ieri, una terribile notizia ha sconvolto il mondo del cinema: Marise Wipani è morta e ha lasciato un vuoto incolmabile nei fan. L’attrice neozelandese, scomparsa nel giorno del suo sessantunesimo compleanno, è un’icona indimenticabile soprattutto per il suo ruolo nella celebre serie televisiva Xena – Principessa Guerriera. Tutti coloro che hanno voglia di ricordarla nelle vesti che l’hanno resa famosa, non dovranno fare altro che riguardare la serie, ma dove trovarla in streaming? Non preoccupatevi, adesso vi spieghiamo tutto.

Xena, di cosa parla la serie con Marise Wipani?: La trama e il cast

Inutile dirlo, alla notizia della morte di Marise Wipani, tutti hanno avuto un colpo e la ricordano per il suo ruolo nella serie tv Xena – Principessa Guerriera. Nello specifico, si tratta di un fantasy mitologico neozelandese e statunitense, trasmesso dal 1995 al 2001 come spin-off di Hercules. Ambientata in un’epoca ispirata all’antica Grecia, racconta le avventure di Xena, una guerriera pentita in cerca di redenzione, accompagnata dalla sua migliore amica Olimpia. La serie si ispira liberamente a diverse mitologie, soprattutto quella greca, e inserisce personaggi storici in avventure che mescolano epoche e fatti reali, spesso con anacronismi. Questo mix originale ha reso lo show un cult negli anni ’90. Pur ambientata in tempi antichi, la serie affronta temi moderni come responsabilità, libertà, sacrificio e amicizia, combinando vari generi, dal musical alla commedia, senza dare risposte nette ai dilemmi etici proposti.

Nella serie, Wipani interpretò Kanae, regina di una tribù di Amazzoni, figura molto amata dai fan, che la definirono "l’eterna regina" per la sua vicinanza a Xena. L’episodio Path of Vengeance, in cui appare Wipani, è considerato un piccolo cult per la rappresentazione di un personaggio femminile forte e leale. Nel cast, inoltre, troviamo anche:

Lucy Lawless

Renée O’Connor

Ted Raimi

Kevin Smith

Hudson Leick

Karl Urban

Dove vedere tutte le stagioni di Xena in streaming

Se volete fare un tuffo nel passato e desiderate rivedere Xena – Principessa Guerriera, trovate tutte le stagioni della serie in streaming su alcune piattaforme, come:

Prime Video

JustWatch

L’omaggio di Lucy Lawless e altri colleghi a Marise Wipani

Dopo l’annuncio della morte, molte colleghe che hanno lavorato con Marise Wipani, hanno deciso di renderle omaggio. Lucy Lawless l’ha descritta come "un’anima bellissima". Theresa Healey, collega in Shortland Street e nel film Jubilee (2000), ha messo in luce il suo spirito giocoso e la sua natura spontanea: "Marise era una donna bellissima dentro e fuori, aveva un’irriverenza di fondo e un meraviglioso senso dell’umorismo".

