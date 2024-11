Diletta Leotta ‘soffia’ L’Isola dei Famosi a Luxuria (‘retrocessa’): la mossa di Mediaset dopo il flop La Talpa Le ultime indiscrezioni danno la conduttrice a un passo dal reality. E il marito Loris Karius potrebbe essere arruolato tra i prossimi concorrenti. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Mentre si discute su una (possibile) chiusura anticipata de La Talpa, Mediaset prende in contropiede tutti quanti. Pare infatti che per la prossima edizione de L’Isola dei Famosi il nome in ‘pole position’ sia quello di Diletta Leotta, nonostante gli ascolti deludenti ottenuti dalla conduttrice sin qui. La presentatrice televisiva dovrebbe quindi scalzare Vladimir Luxuria, comunque in lizza per un ruolo marginale nel reality. E non si esclude la partecipazione di Loris Karius (marito calciatore della Leotta) come concorrente ufficiale della nuova Isola 2025. Scopriamo qui sotto tutti i dettagli e le ultime novità.

Isola dei Famosi, Diletta Leotta a un passo dalla conduzione

L’indiscrezione è clamorosa, ma manca ancora una vera conferma ufficiale. Diletta Leotta potrebbe essere la scelta di Mediaset per la conduzione de L’Isola dei Famosi 2025. A sostenerlo è l’esperto Gabriele Parpiglia, che aggiunge anche altri dettagli piuttosto interessanti. Secondo il giornalista, Vladimir Luxuria dovrebbe essere ‘retrocessa’ nel ruolo di opinionista, dove si era trovata a suo agio prima dell’esperienza disastrosa nelle vesti di presentatrice. È un ruolo che i vertici di Cologno ritengono essere più nelle sue corde, ma suona in ogni caso come una mezza bocciatura.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Intanto, il Biscione è pronto a chiudere un occhio (o forse entrambi) sui pessimi ascolti de La Talpa. Anche se è bene ricordare che solo stamattina si parlava di una possibile, clamorosa chiusura anticipata del programma. "Il reality condotto da Diletta Leotta", riportava Dagospia, "lunedì scorso è crollato al 10% di share, numeri troppo bassi per trasmettere le ultime tre puntate su Canale 5. I vertici Mediaset avrebbero deciso di accorpare in una (o forse due) puntate gli episodi mancanti". A prescindere da come andrà a finire, pare che la fiducia nella conduttrice Leotta sia rimasta intatta. L’ex presentatrice sportiva piace molto al pubblico, è spigliata, ha mestiere, e potrebbe dare un deciso ‘boost’ alle sorti de L’Isola dei Famosi.

In più c’è il fattore Loris Karius, il marito calciatore di Diletta Leotta. Attualmente svincolato e impegnato come deejay, Karius potrebbe prendere in considerazione l’idea di partecipare come concorrente all’Isola 2025. Sarebbe un’accoppiata fenomenale, la loro, e certamente un bel colpo in grado di sollevare lo share. Quanto all’opinionista da affiancare a Luxuria, c’è decisamente aria di conferma per Dario Maltese, già impegnato in questo ruolo nella passata stagione. E ciò significa che Sonia Bruganelli dovrebbe essere tagliata fuori. Staremo a vedere se queste previsioni si riveleranno azzeccate. Non ci resta che attendere.

Potrebbe interessarti anche