Isola dei Famosi, Cristina Scuccia: “Ho sognato di avere un figlio” Rivelazioni di un sogno di maternità per la concorrente del reality di Mediaset. La confessione in spiaggia a Marco Mazzoli.

Sognare o essere desti? Per Cristina Scuccia, ex-suora dalla voce melodiosa, la differenza sembra minima. Forse colmabile. La concorrente dell’Isola dei Famosi ha infatti rivelato di aver sognato una notte il pancione. Era incinta, nel sogno, e lo ha raccontato con grande sincerità in un’intervista improvvisata a Marco Mazzoli. La concorrente più seguita dell’Isola si è aperta totalmente. Parlando anche di un amore vero che l’aspetta fuori dall’Honduras. Ma vediamo in dettaglio cos’ha detto.

Isola dei Famosi, il sogno materno di Cristina Scuccia

Una volta era una suora. Il suo solo pensiero era rivolto al sacro. Ma ora che è tornata, per così dire, nel mondo dei profani, Cristina Scuccia non si trattiene davvero. Perché sull’Isola dei Famosi, tra una fatica e un riposo sotto l’ombra delle palme, la ragazza dal viso gentile ha parlato a Marco Mazzoli di un suo desiderio davvero profondo.

Lo speaker dello Zoo di 105 era tutt’orecchi. E Cristina ha iniziato con una prima allusione alla sua vita privata. "Hai saputo che sono fidanzata?" ha detto, "c’è una persona fuori che mi aspetta da poco prima che io venissi all’Isola". E già, per i fan di The Voice e gli appassionati del reality, questo aveva tutta l’aria di essere un bello scoop. Ma poi Cristina ha continuato, rincarando la dose. E parlando di un sogno notturno molto speciale.

"Ti dico solo che questa notte" ha raccontato a Mazzoli, "proprio perché l’Isola mi sta facendo bene, ho sognato un neonato. Quando mi sono svegliata, ho avuto la sensazione che fosse mio." E poi ancora, "mi ha lasciato addosso un desiderio di maternità molto grande. Quest’anno compio 35 anni". Un colpo mica da poco. Una confessione davvero inaspettata.

L’amore di Cristina Scuccia, un germoglio prezioso

E dopo aver aperto il cuore a Marco, Cristina Scuccia ha continuato a rivelare piccoli dettagli della sua nuova vita. "L’unica cosa che posso dire", queste le parole di Cristina "è che quando guardo il mare penso a questa persona". Persona speciale, che ha lasciato Cristina, prima dell’Isola, con parole da vero innamorato: "Quando vedrai il confine tra cielo e mare lì ci sono io, in quel confine lì". Una frase che farebbe sciogliere chiunque, figuriamoci poi una ragazza tenera sotto il sole cocente dell’Honduras.

Cristina ci ha tenuto, però, a fare chiarezza su un punto. "Non voglio che si confonda la mia uscita dal convento con questa cosa. In due anni sono successe tante cose e poco prima di iniziare questa avventura ho conosciuto questa persona". E poi, sempre confessandosi a Mazzoli: "È un germoglio e i germogli vanno protetti". Facile quindi concludere che se sono germogli, li vedremo fiorire dopo la bella avventura della Scuccia all’Isola dei Famosi. Intanto godiamoci queste parole di amore e tenerezza. Questo sogno di maternità donato ai tanti fan.

E chissà che più avanti, nel programma, Crisitina Scuccia non ci regali altre rivelazioni altrettanto scottanti.

