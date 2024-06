L’Isola dei Famosi 2024, stasera la finale: anticipazioni, ultime news, sondaggi, chi vince Oggi mercoledì 5 giugno 2024 si chiude il reality show di Vladimir Luxuria: Stoppa favorito (ma Franco in rimonta), i sondaggi e le novità dall’Honduras

Cala il sipario su L’Isola dei Famosi 2024. Oggi mercoledì 5 giugno 2024 si chiude il reality show condotto da Vladimir Luxuria con la finalissima della 18esima edizione. Appuntamento, come sempre, in prima serata su Canale 5. All’ultima sono arrivati 6 naufraghi, ma la finale si aprirà con un televoto flash. Chi vincerà? Scopriamo tutte le anticipazioni della serata, dalle nomination ai sondaggi fino ai pronostici e le ultime novità dall’Honduras.

L’Isola dei Famosi: tutto sulla finale

Si chiude oggi mercoledì 5 giugno 2024 la cavalcata de L’Isola dei Famosi. Segnata da continue defezioni, ritiri, squalifiche e, soprattutto, da una crisi d’ascolti senza precedenti, la 18esima edizione del reality show di Vladimir Luxuria è arrivata al gran finale con quella che sarà la 14esima e ultima diretta della stagione. Dopo l’eliminazione in semifinale di Karina Sapsai e Matilde Brandi, in Honduras sono rimasti 6 naufraghi: Alvina Verecondi Scortecci, Aras Şenol, Artur Dainese, Edoardo Franco, Edoardo Stoppa e il finalista "segreto" Samuel Peron. Come annunciato dal comunicato Mediaset, la finale dell’Isola sarà costellata di prove e televoti flash per tutti i concorrenti a caccia della vittoria finale e del montepremi di 100mila euro (di cui la metà sarà devoluta in beneficienza). La serata si aprirà proprio con un televoto flash che vedrà in sfida tra Aras Şenol ed Edoardo Franco e che restringerà la sfida a cinque. Chi lascerà per primo Cayos Cochinos? E chi trionferà?

Nomination e sondaggi: i favoriti

Per quanto riguarda il televoto flash che aprirà la finale de L’Isola dei Famosi 2024, il pubblico sembra non avere dubbi. Secondo le proiezioni Aras Şenol raggiungerà percentuali bulgare (oltre il 75%) ed Edoardo Franco (25%) sarà costretto ad abbandonare anzitempo la finalissima. Al momento, stando ai sondaggi di ForumFree, il favorito per la vittoria finale è invece Artur Dainese, che raccoglie il 31% delle preferenze, seguito proprio da Aras (28%). Più staccata Alvina Verecondi Scortecci (15%), Edoardo Stoppa e Samuel Peron (a pari merito all’11%) ed Edoardo Franco (5%).

I bookmaker, tuttavia, non credono ai sondaggi e puntano su Edoardo Stoppa. L’ex inviato di Striscia la Notizia è quotato 1.30, seguito da Edoardo Franco (in ascesa, ma che dovrà "sopravvivere" al televoto flash) la cui vittoria è arrivata a pagare anche 3 volte la posta. Più staccata Alvina Verecondi Scortecci (tra il 6.00 e il 7.50) che ha sorpassato Aras Şenol, mentre l’indecisione regna sovrana riguardo la situazione Samuel Peron, raggiunto anche da Artur Dainese.

Quando e dove vedere la finale dell’Isola stasera in tv e streaming (mercoledì 5 giugno 2024)

La finale de L’Isola dei Famosi va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle 21:30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, tramite app o sito ufficiale.

