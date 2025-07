Sabrina Impacciatore sempre più star di Hollywood: sarà al fianco di Scorsese in un film evento Sabrina Impacciatore ottiene un altro importante ruolo in una produzione Hollywoodiana: l'attrice italiana lavorerà con Scorsese per In the hand of Dante

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Raiplay

CONDIVIDI

Sabrina Impacciatore è ufficialmente nel cast del film In the hand of Dante, e lavorerà al fianco di nomi come Martin Scorsese, Al Pacino e Oscar Isaac. L’attrice italiana, insomma, reciterà con vere e proprie star di Hollywood, tra cui anche Jason Momoa, Gerard Butler e Gal Gadot, e vestirà i panni di un personaggio chiave della storia, una donna dal carattere forte, enigmatico, che ha due facce, quella della tentazione e della salvezza. Il debutto di In the hand of Dante è fissato a breve: il film sarà infatti presentato per la prima volta alla Mostra del Cinema di Venezia, in programma dal 27 agosto al 6 settembre 2025.

Di cosa parla In the Hand of Dante

In the Hand of Dante è basato sull’omonimo libro di Nick Tosches, che ruota attorno a un manoscritto della Divina Commedia di Dante Alighieri, ritrovato nella Biblioteca Vaticana. La storia si svolge in due tempi paralleli: quello in cui Dante è ancora vivo e sta scrivendo la Divina Commedia, e inizio anni 2000, dove Tosches è chiamato a verificare l’autenticità del manoscritto ritrovato. Poi, proprio come Dante, Tosches intraprenderà il suo viaggio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Grandi nomi tra cast e addetti ai lavori

In the Hand of Dante vedrà anche il musicista e attore britannico Benjamin Clementine interpretare un personaggio fondamentalmente demoniaco che oscilla tra passato e presente. Louis Cancelmi sarà nella pellicola sia un sicario dei giorni nostri di nome Lefty, sia il nobile Guido da Polenta, benefattore di Dante.

Grandi nomi anche negli addetti ai lavori del film diretto da Julian Schnabel. La sceneggiatura è stata scritta a quattro mani dallo stesso Schnabel insieme a Kugelberg, che in precedenza aveva co-scritto il film drammatico del marito del 2018 At Eternity’s Gate, sugli ultimi giorni di Vincent van Gogh. Kugelberg è anche co-montatrice del film su Dante, in collaborazione con l’italiano Marco Spoletini, montatore abituale di Matteo Garrone. Il direttore della fotografia è invece Roman Vasyanov, che ha lavorato a Suicide Squad di David Ayer, a End of Watch e Fury.

Guida TV

La Omicidi Rai Premium 23:10

La Omicidi Rai Premium 23:25

Potrebbe interessarti anche