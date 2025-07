Rocìo Munoz Morales risponde per le rime a Raoul Bova: "Separati da tempo? Tutto falso, è disgustata" Dopo le dichiarazioni dell'avvocato di Bova, e il momento di quelle di Rocio: il legale smentisce punto per punto l’attore e punta a proteggere le figlie.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Da giorni il nome di Rocio Munoz Morales è finito al centro di un vero e proprio ciclone mediatico. Prima le voci sul tradimento di Raoul Bova, poi la replica dell’attore, quindi gli audio diffusi da Fabrizio Corona e infine, con tono diretto, la risposta della stessa Rocio, affidata al suo legale. Un intreccio complicato che, anziché chiarire, ha reso ancora più confusa e amara la vicenda.

Rocio Munoz Morales replica a Bova: "Nessuna separazione"

Tutto è iniziato con la diffusione online di alcuni audio: una voce maschile attribuita a Bova si rivolgeva con parole affettuose a Martina Ceretti, influencer di 23 anni, trent’anni più giovane di lui. Da lì in poi, il caos. A tentare di ridimensionare la portata dello scandalo era intervenuto l’avvocato dell’attore, spiegando che Raoul Bova e Rocio Munoz Morales erano "separati di fatto da molto tempo" e che si alternavano nella gestione delle figlie.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La replica dell’attrice però non si è fatta attendere. Attraverso l’avvocato Antonio Conte, lo stesso che ha assistito Francesco Totti nella causa con Ilary Blasi, Rocio ha smentito ogni parola detta dal legale dell’attore. Il tono è deciso, secco, inequivocabile: "È assolutamente falso che vi sia una separazione di fatto, risalente addirittura a molto tempo prima, così come è falso che vi sia un qualsiasi accordo". Anzi, secondo la ricostruzione fornita, i due vivevano ancora insieme, nella stessa casa a Roma, senza che si fosse mai parlato di rottura, né a voce né per iscritto.

Le accuse a Raoul Bova

Stando a quanto riportato dal legale, anche Rocio avrebbe scoperto tutto dai media, come qualunque altra persona. Nessun sospetto, nessuna avvisaglia. Solo una brutta sorpresa. "Gli audio e i messaggi compromettenti, virali su Internet, l’hanno comprensibilmente ferita e disgustata", si legge nella nota ufficiale. Uno degli audio, in particolare, conterrebbe un messaggio inequivocabile: un invito in camera "discreto", condito da complimenti espliciti. La reazione dell’attrice difficilmente può essere immaginata.

La priorità è proteggere le figlie

Ma al centro della preoccupazione, oggi, non c’è solo l’immagine pubblica. La coppia ha due bambine, Luna e Alma, di 9 e 6 anni. E Rocio, in questo momento, non vuole altro che tenere fuori le sue figlie da un’esposizione mediatica sempre più aggressiva. "Ha una sola volontà: proteggere le proprie bambine da questo tanto improvviso quanto doloroso clamore", ribadisce il suo avvocato. Per ora l’attrice ha scelto il silenzio, ma è chiaro che la questione potrebbe presto spostarsi dalle pagine di gossip a quelle di un’aula di tribunale.

Una storia d’amore che si complica

La relazione tra Rocio e Raoul era iniziata nel 2013, sul set di Immaturi – Il viaggio. Dodici anni insieme, due figlie, una convivenza mai sfociata nel matrimonio. Solo pochi mesi fa, in un’intervista, l’attore parlava ancora di lei come della donna che ama. Oggi, invece, restano solo accuse incrociate, dichiarazioni discordanti e un finale che, almeno per ora, deve essere ancora scritto.

Potrebbe interessarti anche