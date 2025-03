Imma Tataranni 4, gran finale: un suicidio sospetto e la nuova vita di Pietro Calogiuri Il sostituto procuratore è alle prese con il suo matrimonio che sembra ormai giunto al capolinea ma con Pietro vivrà momenti di confronto e vicinanza.

Federica Massari Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista nata nella città di Parthenope, si definisce "madriletana". Da anni scrive (per un numero imprecisato di testate) di spettacoli e musica, TV e calcio.

CONDIVIDI

Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo e Alessio Lapice sono gli attori protagonisti di Imma Tataranni – Sostituto procuratore 4 che sta volgendo al termine. Infatti stasera, domenica 16 marzo 2025, andrà in onda la quarta e ultima puntata della serie di Rai1 diretta dal regista Francesco Amato. Scopriamo insieme le anticipazioni che vedono Imma nutrire grandi sensi di colpa quando pensa al matrimonio finito con Pietro mentre accetta che con il giovane maresciallo dei Carabinieri Ippazio Calogiuri sia finita. La puntata va in onda questa sera su Rai 1 a partire dalle 21:30.

Imma Tataranni 4, anticipazioni ultima puntata (16 marzo)

Imma Tataranni ha messo da parte i sentimenti verso Calogiuri e sembra rassegnata a essersi distaccata da lui. Ora la protagonista è alla ricerca di un nuovo equilibrio non solo dal punto di vista sentimentale ma anche da quello professionale. Anche se il matrimonio con Pietro sembra essere finito i due continuano a cercarsi e vivere momenti di malinconia ma anche di confronto. Ma anche il lavoro di sostituto procuratore sarà protagonista con un altro mistero anche in quest’ultima puntata di Imma Tataranni. Infatti si indaga sul suicidio in carcere di una detenuta che non convince il sostituto procuratore. Infatti quest’ultimo non si fiderà dei dati messi a disposizione, mettendo in dubbio fin dal principio la prima ricostruzione dei fatti e indagando per capire come sono andare in realtà le cose.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le altre anticipazioni della fiction della Rai

Intanto Pietro con l’aiuto di Vasco progetta una nuova vita senza la sua ormai ex moglie. Quest’ultima però è assalita dai sensi di colpa perché sente di aver distrutto per sempre la vita sentimentale del marito. Durante il giorno di Ferragosto la famiglia si riunirà cercando di sanare le ferite ancora aperte visto che sembra ancora forte quello che unisce Pietro a Imma. Nelle anticipazioni ufficiali si legge: "Imma sa che alcune scelte sono ormai definitive, ma il suo percorso è tutt’altro che concluso. Cosa le riserverà il futuro?". Quindi non è del tutto risolta la crisi matrimoniale tra Imma e Pietro, la serie tratta dai romanzi di Mariolina Venezia dunque lascia i telespettatori con un finale aperto.

Quando e dove vedere la serie

Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 4 andrà in onda alle 21:30 questa sera, domenica 16 marzo, per l’ultima puntata. Per chi si fosse perso le precedenti c’è sempre la possibilità di recuperarle sulla piattaforma RaiPlay, guardandole in streaming on demand. Inoltre la puntata di stasera sarà possibile seguirla anche in diretta sempre su RaiPlay.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche