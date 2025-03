Ilary Blasi, relax e lusso in vacanza in Polinesia con Bastian Muller e Isabel Totti: le cifre da capogiro! La conduttrice si è concessa una vacanza lussuosa a Bora Bora, tra comfort e cibi tipici del luogo, in compagnia del compagno Bastian e la figlia Isabel Totti.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Tra poco tornerà a Mediaset e, ammettiamolo, la sua simpatia è un po’ mancata su Canale 5. Stiamo parlando di Ilary Blasi, che presto rimpiazzerà Alfonso Signorini con il programma The Couple, un nuovo format che dovrebbe debuttare tra la fine di marzo e i primi di aprile. Ma prima di tornare a lavoro, l’ex moglie di Francesco Totti ha deciso di concedersi altro relax e lo ha fatto recandosi a Bora Bora (Polinesia), in vacanza con il compagno Bastian Muller e la figlia più piccola, Isabel Totti. Ovviamente, come c’era da aspettarsi, si tratta di un viaggio in cui non mancano comfort e degustazioni di cibi prelibati e tipici del luogo. Ma quanto costerà tutto questo? Vediamo insieme le cifre che, di sicuro, vi faranno girare la testa.

Ilary Blasi, nuovo viaggio con Bastian Muller e la figlia Isabel: quanto costa la vacanza

Ilary Blasi sta per tornare su Canale 5 con un nuovo format, The Couple, che già promette scintille (tra i concorrenti si parla di Alex Belli e Soleil). Tuttavia, la conduttrice romana ha deciso di concedersi un’altra vacanza con il compagno Bastian e la figlia Isabel Totti, come si evince da alcuni scatti postati sul profilo Instagram di Blasi. Infatti, dalle storie sul social si evince la località in cui si trova con la sua famiglia, ovvero, a Bora Bora, in Polinesia. La conduttrice ha condiviso alcuni scatti di questo magnifico viaggio, tra cui un video dall’aereo e foto con Bastian Muller e la piccola Isabel Totti. Dopo aver visto queste foto, tanti follower si saranno chiesti quanto potrebbe costare una vacanza del genere: il volo di sola andata supera i 1000 euro, mentre il soggiorno in un lussuoso resort potrebbe arrivare a circa 30.000 euro a settimana. Bora Bora è una meta esclusiva, spesso scelta dai vip per il suo mare cristallino e il relax assoluto.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ilary Blasi, nozze in vista con Bastian Muller?

Stando ad alcune voci, Ilary e Bastian si sarebbero scambiati le fedine lo scorso novembre, in occasione del loro secondo anniversario. Cosa vorrà significare questo? Che sia una possibile promessa di matrimonio? Se così fosse, il fatto che Ilary Blasi le abbia mostrate sul suo profilo social proprio lo scorso 14 febbraio (sì, a San Valentino) potrebbe essere un segnale velato di un matrimonio imminente. Sarà davvero così? Tuttavia, al momento, i diretti interessati non hanno né confermato né smentito le ipotesi e le speranze dei fan, che non aspettano altro che vederli all’altare.

Potrebbe interessarti anche