Ilary Blasi, la foto proibita in topless: "Ho denunciato Alfonso Signorini" La conduttrice di Battiti Live ha rivelato di aver denunciato in passato il conduttore del Grande Fratello per delle foto pubblicate sul suo magazine.

Il noto settimanale Chi, seguito da ormai molti anni da Alfonso Signorini, celebra proprio quest’anno i suoi primi 30 anni. Per l’occasione, il magazine ha quindi deciso di pubblicare tra le sue pagine una lunga lettera scritta da Ilary Blasi, showgirl e conduttrice che negli anni ha dato al settimanale molto di cui scrivere. Ma i rapporti tra Ilary e Chi non sono sempre stati idilliaci: la stessa conduttrice ha infatti rivelato di aver denunciato in passato Alfonso Signorini per la pubblicazione di alcune sue foto private. Scopriamo di più.

Ilary Blasi, la lettera per i 30 anni di Chi: "Mi ha accompagnata in tutta la mia carriera"

Nella lunga lettera pubblicata tra le pagine di Chi, in occasione dei 30 anni del noto settimanale, Ilary Blasi ha raccontato di aver sempre saputo che il gossip e i pettegolezzi "fanno parte del gioco" per chi decide di intraprendere una carriera pubblica. "Chi mi ha accompagnata in tutta la mia carriera fin dagli inizi. Non ho mai avuto lo stress del gossip e dei paparazzi", ha rivelato la conduttrice, ammettendo però di aver evitato di leggere i giornali nel periodo di separazione dal marito Francesco Totti. Su questo Ilary ha infatti aggiunto: "Sapevo che era un momento caldo, pieno di notizie, molte delle quali false".

Ilary Blasi e la foto in topless, il retroscena sulla denuncia ad Alfonso Signorini

Per quanto, ad oggi, Ilary Blasi coltivi una grande stima nei confronti del settimanale Chi, i rapporti non sono sempre stati così idilliaci. La conduttrice, sempre nella sua lunga lettera, ha infatti raccontato qualche retroscena della volta in cui si arrabbiò molto vedendo pubblicate su Chi delle sue foto in topless rubate dai paparazzi dentro casa sua a Formentera. "Non mi sono mai arrabbiata, a parte una volta in cui mi avete fotografata in topless dentro casa a Formentera. Ho fatto causa a Chi, ad Alfonso Signorini, e ho vinto", ha rivelato Ilary.

Un’incomprensione che la conduttrice è poi riuscita però a lasciarsi le spalle, ritrovando un buon rapporto con Alfonso Signorini grazie al Grande Fratello. "Dopo pochi mesi ci siamo ritrovati al Grande Fratello Vip. Io conducevo, lui era opinionista… Siamo diventati amici e abbiamo scherzato. È nato l’amore", ha infatti sottolineato la conduttrice di Battiti Live. Insomma, tutto bene quel che finisce bene, anche se, come Ilary ha più volte dimostrato (basti pensare all’astio con Fabrizio Corona e alla litigata avuta con lui proprio al GF) non è certo una donna che dimentica facilmente un torto.

