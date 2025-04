Fonte: Mediaset Infinity 1 /5 Elena Barolo contro tutti Sembra che la scorsa notte, nella Casa delle Coppie, il sonno dei concorrenti sia stato disturbato da qualcuno. Manila, ancora infastidita, non nasconde il suo malumore per le urla sentite mentre cercava di riposare alla vigilia della terza puntata: “Una sera sì, due sere sì, ma alla terza diventa anche pesante”, ammette senza peli sulla lingua, ormai arrivata al limite della sopportazione. Riferendosi a Elena, una delle principali “colpevoli” delle risate notturne, precisa: “Anche perché non è che ridi, urli ridendo, che è una cosa diversa”. Anche Giorgia si mostra infastidita dai continui schiamazzi. Trovando l’appoggio di Manila, Brigitta rincara la dose: “Un po’ ci fa, un po’ ci è”. Quando Elena arriva in sala, viene subito avvisata da Benedicta che si sta parlando di lei, chiedendole spiegazioni: “Pare che ridevate, non dormivate”, sottolinea. “Io e Thais? No, ma noi ridiamo sempre!”, si giustifica Elena, tentando di minimizzare e smorzare i toni.

Fonte: Mediaset Infinity 2 /5 Manila Nazzaro critica Helena Prestes Durante una cena, alcuni concorrenti si sono passati una bottiglietta d’acqua da una parte all'altra del tavolo, lanciandola e facendola cadere per sbaglio. A quel punto, la showgirl Manila Nazzaro ha colto l’occasione per fare una battuta: “Beh, ragazzi abbiamo visto bollitori partire in questa casa quindi va benissimo”. Molti hanno interpretato la frase della donna più come una frecciatina che una semplice battuta, sarà così?

Fonte: Mediaset Infinity 3 /5 Il mistero sulla finale Le coppie di The Couple hanno raccontato qualcosa della loro esperienza nella casa e di quanto desiderino riabbracciare finalmente i loro cari. Nessuno, però, si è sbilanciato sulle date di uscita, fatta eccezione per Antonino Spinalbese, che ha parlato di una possibile finale fissata per lunedì 2 giugno, coincidente con l’ottava e ultima puntata del reality. A questo punto si aprono due ipotesi: o la chiusura anticipata è stata scongiurata, oppure le coppie non sono ancora state informate.

Fonte: Mediaset Infinity 4 /5 La verità dietro la rottura tra Pierangelo e Jasmine Carrisi Parlando con i coinquilini, Pierangelo ha svelato più dettagli sulla passata relazione tra lui e l'amica Jasmine Carrisi: "Era il 2014, io ero in seconda superiore e Jasmine in prima. Mi trasferisco in questa scuola privata a Lecce e incontro questa ragazzina con i capelli biondi che non mi diceva nulla. Io ero etero e avevo avuto già tante fidanzate prima di Jasmine, lei è l’ultima donna che ho avuto prima di andare con i ragazzi. Io ero nuovo nella scuola e chiedevo info su chi erano gli altri. Così scopro la sua identità, scopro chi era il padre, che veniva da Cellino San Marco, ma non mi interessava più di tanto. Così un giorno le ho scritto su Instagram. Poi un giorno siamo andati in gita, la mia classe e quella di Jasmine e lì è scattata la scintilla, ci siamo fidanzati. E una notte abbiamo anche dormito insieme. Torniamo dalla gita e le cose si complicano, la storia è durata un mese e mezzo. La lascio perché ero troppo geloso e poi sono tornato perché mi mancava e lei mi dà il due di picche perché stava con un altro. Smettiamo di parlare e dopo un po’ scopro che mi piacciono i ragazzi. [...] Scoppia il Covid io pubblico dei video che vanno virali, iniziamo a risentirci, ma solo per chat, poi abbiamo fatto una live insieme e lì ci siamo riuniti, con il passare del tempo siamo diventati migliori amici".