Il Paradiso delle Signore: arrivano i Puglisi, Vittorio deve vedersela con la concorrenza La soap di Rai Uno riparte con le nuove puntate dell’ottava stagione: ecco cosa vedremo questa settimana

Vacanze finite per la soap del pomeriggio di Rai Uno. Il Paradiso delle Signore 8 prende infatti ufficialmente il via con le nuove puntate lunedì 11 settembre alle 16. Scopriamo cosa accadrà in questa prima settimana con le anticipazioni e le trame delle puntate dall’11 al 15 settembre.

Luned’ 11 settembre

Vittorio deve trovare velocemente una soluzione per arginare l’agguerrita concorrenza della Galleria Milano Moda che, appena aperto, ha già conquistato diverse clienti. Il patron del Paradiso delle Signore deve elaborare in fretta una strategia per evitare di affondare. Maria, tornata dall’Australia trova al Paradiso una sorpresa: il nuovo stilista Gianlorenzo Botteri , mentre Irene, fresca di promozione al ruolo di capocommessa cerca una nuova ragazza che possa prendere il suo posto tra le Veneri.

Martedì 12 settembre

Vittorio è preoccupato per la nuova concorrenza del magazzino di lusso di Tancredi e Matilde, ma Roberto lo sprona a guardare con fiducia al futuro e ad essere ottimista: troverà l’idea giusta per arginare la concorrenza. Irene prosegue nella ricerca della nuova Venere ma l’impresa appare più complicata del previsto, così Elvira e Clara provano a dare una mano alla capocommessa. Salvatore rimpiange Elvira e vuole fare di tutto per provare a riavvicinarla a se. A villa Guarnieri la contessa è in attesa di Odile. Adelaide ha deciso che farà passare la ragazza per la figlia di una sua amica deceduta.

Mercoledì 13 settembre

Nonostante siano ormai concorrenti, Vittorio e Matilde continuano ad andare d’accordo e addirittura a scambiarsi opinioni e preziosi consigli professionali, ma sotto queste innocenti conversazioni pare esserci ben altro. Tancredi intanto esulta al pensiero del suo avversario in difficoltà. A Milano sta per sbarcare la famiglia Puglisi. Il padre di Maria ha perso le terre e sta per trasferirsi insieme alla madre e alla sorellina Agata a Milano. I tre andranno ad abitare nella ex casa di Salvatore. Elvira e Clara forse hanno trovato la ragazza giusta per diventare la nuova Venere.

Giovedì 14 settembre

La nuova Venere, Delia Bianchetti inizia a lavorare al Paradiso delle Signore. Per la prima volta al magazzino entrano anche Concettina e Agata Puglisi, mamma e sorella minore di Maria e rimangono affascinate dal luogo in cui lavora la figlia. La ragazza, dopo il viaggio in Australia, racconta a Clara e a Irene dei problemi che ha con Vito. Intanto il padre Ciro inizia a lavorare in caffetteria con Salvatore. Adelaide, in ansia per l’arrivo di Odile, decide di confidarsi con Matilde.

Venerdì 15 settembre

Il giorno dell’inaugurazione della caffetteria, Ciro Puglisi è già diventato un elemento indispensabile per il locale. Proprio in quel giorno Elvira annuncia a Salvatore di essersi fidanzata. Intanto Maria viene importunata per strada da due giovani e salvata da un ragazzo che non conosce e che la saluta con un bacio per poi andare a cercare Marcello. Vittorio e Matilde continuano a cercarsi, mentre la contessa è sempre più in ansia per l’arrivo di Odile, finché non le viene comunicato un contrattempo che complica ancor di più le cose.

