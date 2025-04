Il Paradiso delle Signore, tra Matteo e Odile l’amore fa flop. Lui fa una mossa inattesa che cambia tutto La ‘venere’ saluta il grande magazzino milanese, Botteri trionfa con la nuova collezione: tutte le trame degli episodi dal 14 al 18 aprile 2025

Riparte Il Paradiso delle Signore. Si rinnova l’immancabile appuntamento del daytime pomeridiano di Rai 1 con l’amata fiction dedicata all’universo del grande magazzino milanese. Tornano i grandi intrighi e gli intrecci, tra colpi di scena e svolte inaspettate. Appuntamento, come sempre, nel pomeriggio di Rai 1 a partire dalle ore 16:00, al termine del salotto di Caterina Balivo e La Volta Buona. Scopriamo tutte le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 14 a venerdì 18 aprile 2025.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore – Lunedì 14 aprile

Nella prima puntata della settimana de Il Paradiso delle Signore ritroveremo Delia, Irene e Rosa pronte a partire alla volta di Roma per prendere parte a Bandiera Gialla, l’iconico programma radiofonico di Gianni Boncompagni e Renzo Arbore. Botteri, intanto, si gode il successo della sua nuova collezione. Spinto da Roberto, Mimmo vorrebbe chiedere un appuntamento ad Agata, mentre continuano le tensioni tra Marta e Anita. Adelaide, invece, può finalmente tornare a casa dopo l’operazione al cuore; Umberto e Marcello stipulano una tregua per non affaticarla ulteriormente.

Martedì 15 aprile

Al Paradiso è tempo di pensare alle iniziative per la Pasqua. Botteri, intanto, viene aiutato da un’idea di Delia. Agata decide di cambiare il look di Mimmo (nonostante lui non sia proprio d’accordo), mentre Rosa confessa a Elvira di soffrire ancora per Marcello, fidanzato con la contessa. Tancredi, però, ha per lei grandi progetti.

Mercoledì 16 aprile

Scoperta la data del processo, Umberto decide di ospitare Enrico a Villa Guarnieri insieme alla figlia Anita per godere di maggiore protezione. Al Paradiso, invece, Auretta Grimaldi chiede a sorpresa di recensire la nuova collezione di abiti di Botteri, mentre Matteo invita finalmente Odile a cena intenzionato a dichiararle i suoi sentimenti. Rosa è costretta a confrontarsi con Marcello, dal momento che Tancredi l’ha messa davanti a un ultimatum.

Giovedì 17 aprile

Dopo la romantica serata rovinata da un imprevisto, Matteo sembra intenzionato a fare un passo indietro con Odile accontentandosi di un’amicizia e rinunciando a dichiararle il suo amore. Delia, invece, decide di trascorrere la Pasquetta insieme a Botteri, da cui è sempre più presa. Mimmo scopre che il padre sta per arrivare Milano, ma non deve scoprire quanto successo in Polizia. Al Paradiso, nel frattempo, non mancano i problemi: un uomo misterioso si presenta chiedendo informazioni su Enrico, mentre Rosa consegna le dimissioni a Roberto e firma un nuovo contratto con Tancredi.

Venerdì 18 aprile

Le anticipazioni Il Paradiso delle Signore dell’ultima puntata della settimana ci dicono che la nuova collezione di Botteri si conferma un successo, anche e soprattutto grazie all’articolo firmato da Auretta Grimaldi. Anita si ambienta a Villa Guarnieri e inizia ad aprirsi con Umberto, mentre a Milano è arrivato il padre di Mimmo, che non sa della sospensione del figlio. Al settimo cielo dopo averle fatto firmare il contratto, Tancredi cercherà anche di baciare Rosa…

