Il Paradiso delle Signore: Renzo Arbore sbarca a Milano e Adelaide svela chi è il padre biologico di Odile Ecco cosa vedremo nel dettaglio durante la prossima settimana: nuove storie, rivelazioni importanti e la sorpresa dell'artista che sbarca nel negozio di Milano.

Il Paradiso delle Signore è tra le soap opera italiane di maggior successo degli ultimi anni con le sue avventure e le sue storie che girano attorno al grande magazzino della Milano degli anni Sessanta. I fan non vedono l’ora di capire cosa succederà nelle prossime puntate con tante situazioni in sospeso che hanno tenuto banco negli ultimi giorni. Scopriamo allora le anticipazioni che vanno da lunedì 7 a venerdì 11 aprile 2025.

Il Paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 7 aprile

Adelaide ha appena subìto un intervento importante e Umberto non riesce a non pensare a ciò che gli ha rivelato prima di finire in sala operatoria. Al Paradiso viene mostrata la nuova collezione giovani ma non tutti va secondo i piani dello staff che deve metterci una pezza. Guido parla con Odile rivelandole che l’attrice Marina Valli del suo nuovo film vuole conoscere gli autori della canzone. Inoltre parla anche con Matteo che rimane sconvolto dalle sue rivelazioni.

Martedì 8 aprile

La contessa è finalmente stabile e può riabbracciare sua figlia. Le Veneri propongono allo staff di andare a Roma per partecipare alla nuova trasmissione radiofonica Bandiera Gialla così da far conoscere la nuova collezione a un pubblico più ampio. Tancredi vede che Rosa è giù di morale e le fa una sorpresa. Lea prega Enrico di trasferirsi con lei e Anita in America e chiede anche l’aiuto di Marta per convincerlo. Il dottore però decide di parlare finalmente con sua figlia per spiegarle perché non possono lasciare Milano adesso.

Mercoledì 9 aprile

Le anticipazioni di mercoledì 9 aprile ci dicono che anche Marcello finalmente può abbracciare Adelaide mentre Ciro non permette ad Agata di andare a Roma con le altre Veneri. Ma lei oppone resistenza e pensa a un piano. Tancredi inizia a indagare sulla situazione tra Marcello e Rosa che non vede chiara.

Giovedì 10 aprile

Roberto informa le Veneri che non c’è più bisogno di andare nella capitale perché verra a Milano una persona importante. Botteri e Delia intensificano il loro rapporto mentre Matteo torna da Roma dove ha incontrato Marina Valli.

Venerdì 11 aprile

La persona importante che arriva a Milano è Renzo Arbore che incontra Odile e Matteo. Inoltre l’artista fa un regalo molto gradito al Paradiso delle Signore. Intanto la Contessa e Umberto riprendono un discorso delicato che avevano affrontato prima che lei finisse sotto i ferri. Guarnieri è rimasto scosso dalla rivelazione di Adelaide: è lui il padre biologico di Odile e vorrebbe parlarne con la ragazza.

