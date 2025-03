Il Paradiso delle Signore, Adelaide ha un malore e rischia la vita: tutti nel panico per l’operazione d’urgenza Nuove storie e intrighi faranno rimanere il pubblico con il fiato sospeso: ecco nel dettaglio cosa vedremo nelle puntate in onda dal 31 marzo al 4 aprile 2025.

Il Paradiso delle signore è una delle soap più amate del piccolo schermo che di recente, purtroppo, ha visto la scomparsa di uno dei suoi interpreti con la morte di Pietro Genuardi ovvero Armando Ferraris nella storia. La serie in onda su Rai 1 tutti i giorni feriali regala sempre grandi emozioni al pubblico televisivo con le sue storie e i suoi intrighi tra amori, vendette e gelosie. Scopriamo cosa succederà durante la prossima settimana con le anticipazioni che vanno da lunedì 31 marzo a venerdì 4 aprile.

Il Paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 31 marzo

Mentre nella Galleria Moda Milano si lavora incessantemente per lanciare la nuova collezione e per trovare una nuova modella, Rosa si trova davanti a una scelta. Infatti non sa se accettare la richiesta di Tancredi oppure di Roberto. Intanto cerca una nuova casa per trasferirsi. A questo punto si introduce Irene che offre a Rosa di andare a vivere da lei e Delia. Per questo motivo ci sarà un momento di tensione altissima tra Rosa e Marcello. Nel frattempo Adelaide ha preso una decisione sul delicato intervento a cui si deve sottoporre, tuttavia Umberto non è d’accordo e chiede a Marta e Odile di aiutarlo a farle cambiare idea.

Martedì 1° aprile

Martedì a Il Paradiso delle Signore vedremo Rosa contenta di stare a casa delle colleghe anche se Marcello sente molto la sua mancanza ma non lo mostra. In una serata fatta di confessioni Delia ammette di provare dei sentimenti per Botteri. Odile e Matteo, sempre più complici, si preparano a incontrare il produttore cinematografico Guido Castelli che rimane colpito dalla figlia di Adelaide. La contessa, prima di lasciare la villa, fa un regalo a sua figlia e chiede a Enrico di prendersi cura di Marta.

Mercoledì 2 aprile

In città torna Lea che confessa a Enrico di essere stata costretta a nascondere Anita perché qualcuno le ha minacciate. Adesso cerca un posto tranquillo dove stare. Marta si spaventa ascoltando questo racconto e ne parla con suo padre ma Umberto non si fida del tutto di Lea e comincia a studiarne i movimenti per capire se dice la verità. Botteri invita finalmente a cena Delia.

Giovedì 3 aprile

Odile si prepara a firmare il contratto con Guido Castelli che però vuole scoprire la natura del rapporto che la figlia della contessa ha con Matteo. Quindi Barbieri esorta suo fratello a confessare ciò che prova per Odile prima che sia troppo tardi. Adelaide intanto ha un malore e il dottore corre alla villa.

Venerdì 4 aprile

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore in onda venerdì 4 aprile svelano che la contessa Adelaide peggiora di ora in ora e non potrà lasciare Milano. L’unica soluzione per salvarle la vita è un intervento chirurgico da fare in tempi brevi. Intanto Rita ha deciso di fare un annuncio clamoroso mentre Agata scopre finalmente la verità.

