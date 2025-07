La Linea Verticale, Valerio Mastandrea su RaiPlay nella più toccante fiction degli ultimi anni: ecco perché vederla L'attore romano regala una performance sensazionale nell'ultima serie scritta da Mattia Torre, un testamento artistico e umano che tutti dovrebbero vedere

Su RaiPlay è disponibile in streaming una fiction, La Linea Verticale, che in molti hanno dimenticato ma che andrebbe riscoperta. Scritta dal compianto Mattia Torre, scomparso nel 2019, ha per protagonista Valerio Mastandrea, che regala una performance semplicemente sublime. La Linea Verticale, in un momento storico in cui siamo sommersi da serie tv "usa e getta", è uno di quei prodotti che rimane dentro, che ti pervade lentamente e non ti lascia più.

Di cosa parla la trama de La Linea Verticale?

Luigi (Mastandrea) ha 40 anni, una moglie incinta, un secondo figlio in arrivo e una diagnosi che stravolge totalmente la sua vita: tumore al rene. Tra compagni di stanza incredibili, medici istrionici e silenzi che pesano più di mille parole, l’ospedale diventa la sua nuova casa. Il corpo comincia a lasciarsi andare, ma è la mente a subire il cambiamento più impattante.

Mastandrea, in questa serie, va ben oltre la semplice recitazione. Regala uno dei suoi ritratti più vibranti, tratteggiandolo con sguardi, battute e pause sempre perfettamente calibrate. Il suo Luigi è un uomo come tutti, improvvisamente sopraffatto da una realtà che non controlla e quindi drammaticamente umano. La forza de La Linea Verticale risiede nel suo perfetto equilibrio. Commedia e tragedia, ironia e crollo, riso e pianto si alternano in un valzer delicato, a volte all’interno anche della stessa scena.

Il racconto della malattia

Ciò in cui La Linea Verticale riesce benissimo è raccontare la malattia senza pietismo e con una grande e profonda leggerezza. Mattia Torre, scomparso proprio a causa di un tumore, con questa serie lascia una sorta di testamento artistico e umano. Un lascito che Mastandrea, suo amico anche fuori dal set, raccoglie e in cui ci guida con una dolcezza che commuove, senza mai volerci insegnare nulla. La Linea Verticale è disponibile gratuitamente su RaiPlay ed è uno di quei gioielli da vedere (o rivedere) senza porsi dubbi.

