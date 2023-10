Il Collegio 8: in arrivo una lezione speciale di Leo Gassman e una nuova compagna Oggi, su Rai2, appuntamento alle 21 con la terza puntata del docu-reality ambientato nel 2001. Il divulgatore scientifico Barbascura X insegnerà chimica ai ragazzi.

Oggi, domenica 8 ottobre 2023, alle ore 21, va in onda su Rai 2 la nuova puntata de Il Collegio. Siamo arrivati al terzo appuntamento con questa ottava edizione del docu-reality, e siamo ormai nel vivo dell’anno scolastico. I ragazzi della scuola hanno appena superato il trauma del famigerato taglio di capelli, tra reazioni eccessive e crisi d’ansia. E dopo l’arrivo di Aurora nella scorsa puntata, stasera un’altra nuova studentessa farà il suo ingresso nel programma. Mentre due insegnanti d’eccezione terranno lezione agli alunni: il cantautore Leo Gassman e il divulgatore scientifico Barbascura X. Ecco tutte le anticipazioni.

Il Collegio 8, le anticipazioni della terza puntata

Terzo appuntamento della stagione, stasera, con Il Collegio. Il docu-reality, quest’anno ambientato nel 2001, riprende dal "traumatico" evento che ha scosso la scorsa puntata. Il fantomatico taglio dei capelli ha creato scompiglio nella scuola, con la sfuriata di Giorgia Ciccarelli che ha portato alla sua espulsione dal programma. Lo stesso destino è poi toccato a Flavio Bertuzzi, per aver mancato di rispetto a Maria Rosa Petolicchio.

E saranno tante le sorprese anche in questo nuovo episodio. Il cantautore Leo Gassman terrà una masterclass in canto e presenza scenica per i ragazzi del Collegio, e li aiuterà in vista dello spettacolo teatrale di fine corso. Un’altra speciale lezione sarà poi tenuta dal divulgatore scientifico Barbascura X, che parlerà di chimica e organizzerà un lavoro di gruppo importantissimo ai fini della borsa di studio. Intanto gli studenti dovranno rimboccarsi le maniche e iniziare a studiare sul serio, in previsione di un esame di sbarramento che porterà all’espulsione di chi non lo supera.

Nel frattempo, la storia tra Carmelina e Ryan si farà sempre più seria e intensa: Ryan si caccerà nei guai, scatenando le preoccupazioni della ragazza per un suo possibile allontanamento. La professoressa Anna Maria Petolicchio, poi, dovrà subire l’affronto di un collegiale, mentre il professor Maggi consentirà agli studenti di sfogarsi durante una toccante lezione in teatro.

Infine, in questa terza punta de Il Collegio, arriverà anche una "new entry": una nuova compagna si unirà ai ragazzi della scuola più spiata d’Italia.

Quando e dove vederlo

La terza puntata de Il Collegio andrà in onda oggi, domenica 8 ottobre 2023, alle ore 21 su Rai 2. Il nuovo episodio del docu-reality sarà disponibile come sempre anche sulla piattaforma streming di RaiPlay.

