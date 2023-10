Maria Rosa Petolicchio da Il Collegio a Ballando: la prof. si candida L’amata insegnante della tv chiude ai reality ma apre a Milly Carlucci e a un’esperienza come ballerina per una notte: “Lo farei molto volentieri”

Dalla cattedra alla pista da ballo. Maria Rosa Petolicchio, l’amata insegnante de Il Collegio, apre infatti a una possibile partecipazione a Ballando con le stelle. Il cast del programma di Milly Carlucci è già stato definito – con alcuni dei nomi più altisonanti di sempre per lo show – ma non è escluso che la conduttrice possa pensare alla professoressa come "ballerina per una notte". In un’intervista rilasciata a Superguida Tv Maria Rosa Petolicchio ha infatti aperto alla possibilità, autocandidandosi come ospite per cimentarsi in una nuova esperienza. Scopriamo cosa ha detto.

Maria Rosa Petolicchio a Ballando con le stelle?

Come anticipato, Maria Rosa Petolicchio ha avuto modo di aprire a una nuova esperienza sulla pista da ballo di Ballando con le stelle nel corso della prossima edizione, dichiarando che le farebbe piacere prendere parte alla trasmissione di Milly Carlucci nei panni di "ballerina per una notte". L’amata professoressa de Il Collegio – che ha fatto il suo (atteso) ritorno nel docu-reality proprio quest’anno – sarebbe pronta a una nuova esperienza in tv; l’insegnante ha escluso un eventuale sbarco nel mondo del reality, chiudendo le porte a show come il Grande Fratello e L’Isola dei Famosi: "Se farei un reality in futuro? Ci sono determinate situazioni televisive che non mi piacciono più di tanto. Mi sono trovata ne Il Collegio perché sono un’insegnante e non un personaggio in un reality. Accettai perché sapevo che il casting era finalizzato a collaborazioni con Rai Scuola. È la parola scuola che mi ha guidato in queste mie scelte".

Maria Rosa Petolicchio non ha negato, tuttavia, che una chiamata da parte di Milly Carlucci sarebbe più che gradita, aprendo a una nuova avventura televisiva: "Nuove esperienze? Beh dipende dal tipo di esperienze televisive e se fossero conciliabili con il mio lavoro. Certo, una serata da Milly Carlucci a Ballando con le Stelle come ballerina per una notte la farei molto volentieri".

Il cast di Ballando con le stelle 2023

In attesa di scoprire proprio i prossimi ospiti come "ballerini per una notte", tra cui potrebbe figurare il nome di Maria Rosa Petolicchio, il cast di Ballando con le stelle ha preso forma ed è tra i più ricchi di sempre della storia dello show di Milly Carlucci: tra i partecipanti ci sono infatti Ricky Tognazzi, Simona Ventura, Giovanni Terzi, Carlotta Mantovan, Paola Perego, Antonio Caprarica, Sara Croce, Teo Mammucari, Lorenzo Tano, Rosanna Lambertucci e Lino Banfi. Il debutto di quella che sarà la 18esima edizione è fissato per il prossimo 21 ottobre 2023.

