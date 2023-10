Il Collegio 8: il taglio dei capelli e il primo prof vip direttamente da Mare Fuori Il 1° ottobre su Rai 2 la seconda puntata del docu-reality ambientato nel 2001: in arrivo i primi cellulari e un ospite d'eccezione, Antonio Orefice.

Secondo appuntamento con l’edizione numero 8 de Il Collegio: il docu-reality torna nella prima serata di Rai 2 domenica 1° ottobre, con tanti nuovi colpi di scena e qualche ospite speciale. Scopriamo dunque tutto quello che ci aspetta in questa nuova puntata, dalle prove che gli allievi devono affrontare ai professori vip, fino alla prima espulsione.

Il Collegio 8, le anticipazioni della seconda puntata

Con un tuffo nel passato, e più precisamente nel 2001, gli alunni de Il Collegio sono pronti a mettersi alla prova e dare il meglio di sé per evitare di essere espulsi dalla scuola di Rai 2. Nella seconda puntata di questa edizione ci aspetta un momento ormai iconico del programma: il taglio dei capelli. A prescindere dall’epoca in cui la trasmissione è ambientata, infatti, tutti gli studenti si devono sottoporre a questo rituale, tanto temuto quanto inevitabile per conferire agli allievi un aspetto più sobrio e formale. Se qualcuno riesce a superare indenne questa prova, altri non riescono a prendere bene il cambio di look. Tanto da costringere il preside, Paolo Bosisio, ad un intervento piuttosto severo. Dopo il rito del taglio dei capelli, gli allievi de Il Collegio tornano sui banchi di scuola, dove continuano ad essere sottoposti a diverse prove per decretare il più meritevole. Chi, alla fine dell’anno, otterrà la media di voti più alta avrà infatti la possibilità di avere una borsa di studio e la possibilità di trascorrere un semestre di formazione negli Stati Uniti. Si tratta di una delle novità più importanti di questa stagione, grazie alla quale gli studenti sono maggiormente motivati. C’è, però, come sempre qualcuno che non mette l’impegno necessario: per uno di loro è prevista l’espulsione, la prima di questa stagione.

Ma le novità non finiscono qui. Essendo questa l’edizione de Il Collegio ambientata nell’epoca più vicino ai nostri giorni, gli studenti hanno la possibilità di utilizzare – quando concesso – un cellulare. Ovviamente, però, siamo nel 2001 e anche la tecnologia è rimasta ferma a quell’epoca: gli alunni della Generazione Z sapranno come si usa un Nokia 3310? Parlando di novità, non si può non citare la presenza, tutta nuova, di alcuni professori vip che si cimentano nel ruolo di insegnanti di una materia in particolare. Per la seconda puntata è il turno di Antonio Orefice, giovane attore napoletano noto per il ruolo di Totò in Mare Fuori, che vestirà i panni di docente di recitazione.

Quando e dove vedere Il Collegio 8

La seconda puntata de Il Collegio 8 va in onda questa sera – domenica 1° ottobre – nella prima serata di Rai 2, a partire dalle 21. Tutti gli episodi sono disponibili anche in diretta streaming o successivamente on demand su RaiPlay.

