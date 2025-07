Uomini e Donne, Ida Platano si sfoga e risponde al body shaming: “Ho una malattia e ho fatto di tutto” L’ex tronista dello show di Maria De Filippi ha messo a tacere gli haters con un video per parlare della sua patologia cronica alle gambe: “Sempre criticata”

Ida Platano rompe il silenzio e risponde agli haters. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha pubblicato un video sui social per sfogarsi e porre fine al body shaming di cui da ormai troppo tempo era vittima. Ida ha preso coraggio e parlato della sua patologia cronica alle gambe, aprendosi con i suoi follower e confessando tutte le insicurezze che l’hanno accompagnata nella crescita. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Ida Platano si confessa sui social: "Ho una patologia cronica"

"Orrende", "Che gambe da elefante", "Sono bruttissime, coprile", "Sei senza caviglie, poco femminile", "Non si possono guardare", "Piccola sopra grande sotto", "Con quelle caviglie fai bene a coprirle", "Hai due tronchi", "Meglio che si copra", "Operati!", "Meglio vestita" e tanti altri screenshot passano in sovrimpressione nell’ultimo video pubblicato da Ida Platano sul suo profilo Instagram. L’ex tronista di Uomini e Donne ha infatti deciso di rompere il silenzio e parlare una volta per tutte della sua malattia alle gambe: "Sono qui per raccontarvi una mia insicurezza (…) Mi sento pronta ora".

"Io ho sempre avuto questa difficoltà a mostrare le mie gambe, già da ragazzina me le guardavo allo specchio e non mi piacevano. Ho iniziato il mio lavoro che avevo 13 anni, andavo a casa e mi facevano malissimo anche solo a toccarmele (…) Avevo pruriti, lividi, crampi, facevo fatica a mostrarle, ogni volta che andavo in giro cercavo di coprirmi perché avevo paura che qualcuno le guardasse (…) Mi facevo un sacco di problemi e di paranoie" ha raccontato Ida sui social, rispondendo finalmente agli haters e aprendosi con i propri follower. "Questa è una patologia seria perché è cronica… si chiama ipedema" ha spiegato l’ex volto del dating show di Maria De Filippi, parlando della condizione cronica che le causa un accumulo anomalo di grasso sottocutaneo all’altezza delle gambe.

"Io ho fatto tanto, se non di tutto, (…) quando ero ragazzina non si sapeva neanche cos’era questa cosa, oggi ho capito quale è il mio problema" ha raccontato Ida, dichiarandosi pronta a convivere con la sua patologia cronica: "All’età di 44 anni, oggi sono arrivata al punto che proprio le mostro".

Visibilmente emozionata e vicina alle lacrime, l’ex tronista ha poi chiuso con un messaggio a tutti i suoi seguaci: "Mi sono sempre sentita criticata dagli altri (…) Voglio aprirmi totalmente con voi, non mi voglio più coprire (…) Tutti noi abbiamo dei difettini fisici. So che sono bella dentro, una persona gentile… e non lo dico per farmi grande".

