Pedro Pascal nella polemica per le sue 'carezze fuori luogo' a donne famose: cos'ha fatto l'attore Pedro Pascal è finito nel mirino del web per alcuni gesti fatti nei confronti di donne famose, come Vanessa Kirby: cos'è successo e come si spiegano

Pedro Pascal è uno degli attori più chiacchierati e apprezzati degli ultimi anni. Se la sua recente intervista a Vanity Fair ha fatto impazzire l’Italia, ultimamente l’attore cileno è tornato al cinema con il film The Fantastic Four: First Steps, che sarà presto disponibile anche in streaming su Disney+. che si preannuncia un nuovo grande successo per lui. Eppure, in queste ore, si parla di Pascal non per le sue gesta al cinema, bensì per alcuni suoi gesti e atteggiamenti nei confronti delle donne.

Da Vanessa Kirby a Giada Colagrande: i gesti di Pedro Pascal finiti nel mirino del web

Durante una recente conferenza stampa per promuovere il nuovo film de I Fantastici Quattro, Pedro Pascal ha posato di fronte ad una calca di fotografi insieme alla co-protagonista Vanessa Kirby. È in questa occasione che molti hanno notato l’attore prendere la mano della collega in vari momenti. Un gesto che a molti è parso piacevole e di conforto, ma che ad altri è sembrato inappropriato. Fatto sta che ha sollevato un po’ di discussioni, soprattutto perché non è la prima volta che l’attore si rende protagonista di gesti come questo nei confronti delle donne.

Facendo un passo indietro al 2024, ritroviamo un filmato in cui Pedro Pascal, durante la cerimonia in cui Willem Dafoe ricevette la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame, accarezza fugacemente e delicatamente il mento alla moglie dell’attore Giada Colagrande. Un gesto intercettato dallo stesso Defoe che reagisce, secondo molti, in modo palesemente infastidito, invitando Pascal a ‘mettere giù le mani’. Detta così, sembrerebbero due gesti sbagliati o, comunque, inappropriati. Tuttavia, ci sarebbero dei contesti non specificati che chiarirebbero entrambe le situazioni.

Cos’è successo davvero? I chiarimenti sui due episodi criticati

Per il gesto verso la moglie di Defoe, molti hanno fatto notare che il video più diffuso non è completo. In un filmato più lungo si vedrebbero i due attori abbracciarsi cordialmente dopo il gesto di Pedro Pascal su Giada Colagrande. Il che stempererebbe la gravità che molti hanno dato alla carezza, che sarebbe solo un gesto spontaneo senza malizia. Tornando, invece, alle carezze date a Vanessa Kirby, è stata proprio l’attrice, in un’intervista a Vanity Fair, a chiarirne il significato: "Eravamo entrambi incredibilmente nervosi all’idea di uscire davanti a migliaia di persone appassionate di questo fumetto. Lui voleva farmi capire che eravamo insieme in questa cosa, e io ho trovato quel gesto adorabile, sono stata molto felice di stringergli la mano".

Va infatti ricordato che in più occasioni si è parlato dell’ansia che proverebbe Pedro Pascal nello stare in pubblico e del suo bisogno di essere ‘rassicurato’ con gesti come questi. Eppure, è inevitabile che questo tipo di atteggiamenti, soprattutto perché verificatisi sempre nei confronti di donne, crei discussione: fino a quando sono giustificabili e quando, invece, si supera il limite?

