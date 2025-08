I Fantastici 4: Gli Inizi, Vanessa Kirby rivela chi è il misterioso personaggio della scena post credit Nella scena post-credit de I Fantastici 4: Gli Inizi compare un misterioso incappucciato: Vanessa Kirby rivela chi è colui che interpreta il nuovo villain.

Da circa una settimana, è uscito nelle sale cinematografiche italiane I Fantastici 4: Gli Inizi, film della Marvel diretto da Matt Shakman e che, almeno per la prima settimana, mostra risultati soddisfacenti. Infatti, la pellicola ha superato rapidamente l’incasso del film del 2015, segnando un successo importante per il reboot della saga. Dopo dieci anni di assenza, il franchise è tornato sul grande schermo con un film ambientato in un universo parallelo del Marvel Cinematic Universe. Il cast di alto livello e le recensioni positive hanno contribuito a creare quell’entusiasmo generale necessario per far smuovere le acque. Ma c’è una cosa che i fan che hanno guardato il film si stanno chiedendo: "Chi è colui che si nasconde sotto il cappuccio nella scena post credit?" Be’, state tranquilli! Vanessa Kirby ha svelato il mistero.

I Fantastici 4: Gli Inizi, Vanessa Kirby svela chi si nasconde sotto il cappuccio nella scena post credit

Teoricamente, questo non dovrebbe essere uno spoiler ma i fan che al cinema hanno guardato I Fantastici 4: Gli Inizi, necessitavano di una spiegazione e un’attrice del cast li ha accontentati. La scena post-credit del film introduce un personaggio collegato a Avengers: Doomsday. Vanessa Kirby ha confermato che si tratta di Robert Downey Jr. sotto il cappuccio del Dottor Destino, il nuovo villain della Fase 6 del Marvel Cinematic Universe. Nel film, Sue e Reed affrontano una minaccia galattica: Galactus è interessato al loro bambino non ancora nato, convinto di rappresentare la sua liberazione. Sue combatte per proteggere la Terra e la sua famiglia. Quattro anni dopo, Franklin è cresciuto, ma è in compagnia di questo misterioso personaggio, che si rivela essere il Dottor Destino. Vanessa Kirby ha dichiarato a Variety: "Robert non è mai stato fuori dal set. È sempre lì. È il nostro leader. Lo chiamiamo il nostro Padrino. Si è preso cura di noi. È una gioia lavorare con i Russo e con lui, perché hanno una profonda collaborazione così da così tanto tempo. Ed è stato fantastico essere incinta e lavorare ad ‘Avengers’. Mi sono sentita così ispirata e sollevata di essere stata così accudita. È stato un viaggio davvero meraviglioso. Robert sta facendo un lavoro incredibile. Sono così emozionata."

La scena, diretta dai fratelli Russo e aggiunta successivamente al film, collega I Fantastici 4 a Avengers: Doomsday. Oltre a Sue, anche Pedro Pascal, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach torneranno nei loro ruoli. Ma c’è ancora chi si chiede cosa vuole il Dottor Destino da Franklin. Prima o poi lo scopriremo.

Quando uscirà in streaming I Fantastici 4: Gli Inizi?

Il film è uscito il 23 luglio 2025 al cinema ma in molti non attendono altro che spere quando arriverà in streaming sulla piattaforma Disney+. Non c’è ancora una data precisa, tuttavia, negli ultimi anni, Marvel Studios ha rilasciato i film in streaming generalmente 90-100 giorni dopo l’uscita in sala. Seguendo questa tendenza, I Fantastici 4: Gli Inizi potrebbe arrivare su Disney+ tra fine ottobre e inizio novembre (tra il 29 e il 5), mentre la versione digitale per acquisto o noleggio potrebbe uscire già a fine settembre (tra il 23 e il 30).

