The Sandman 2, viaggiare nel mondo di Morfeo è possibile anche nella realtà: ecco come Dov'è ambientato The Sandman 2? La seconda stagione della serie Netflix è stata girata nel Regno Unito, tra location iconiche: ecco quali sono

CONDIVIDI

A chi non è capitato, guardando The Sandman 2, di meravigliarsi di fronte ai luoghi fantastici della serie? Lo show di Netflix, che ha recentemente esordito con la sua nuova stagione, ha una grande forza che sta sicuramente nelle location attraverso le quali si snoda il viaggio di Morfeo. Un viaggio che, in realtà, è possibile fare anche nella vita vera, visto che molti dei luoghi visti negli episodi sono reali. Se vi state chiedendo dove si trovano e se è possibile visitarli, sappiate che The Sandman è ambientato in varie location del Regno Unito, tutte più o meno facili da visitare fisicamente.

Le location di The Sandman 2 e dove si trovano

Il viaggio di Morfeo, il signore dei sogni e protagonista della serie Netflix, si sposta tra location magiche, che riescono a lasciare di volta in volta il segno. Come accade con l’iconica Durdle Door, nel Dorset, un imponente arco naturale che poggia in modo scenografico sul mare. Un luogo che ritroviamo nelle riprese fatte nel 2023 e che il pubblico ben ricorda. Senza allontanarsi troppo da questa bellissima location si trova poi il Parkstone Cemetery, a Poole, luogo che è servito a dare invece delle atmosfere più dark allo show, che com’è noto non manca in questo tipo di scene.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ci spostiamo poi nella contea di Surrey, dalla quale Netflix ha tratto molti spunti per le sue location. Come non citare la città di Woking, e in particolare il Debenhams a Victoria Place e Dukes Court. Il gotico poi torna attraverso il cimitero di Brookwood, che è in realtà un luogo già noto agli amanti del genere fantasy e horror, essendo stato utilizzato anche in altri lavori simili. Non solo città però, perché anche i paesaggi naturali del Surrey hanno giocato un ruolo chiave nella serie. È stato così per il Frensham Little Pond, un lago artificiale storico, intorno al quale sono andate in scena immagini magiche, in cui non sono mancate creature fatate. E si continua con i celebri Bourne Woods, che abbiamo già visto in produzioni del calibro di Harry Potter e The Witcher. In The Sandman sono stati qui ambientate battaglie notturne e particolari incontri.

Ville e castelli famosi nella serie Netflix

Gli Shepperton Studios di Londra sono invece stati la base operativa delle riprese della serie da giugno 2023 ad agosto 2024. Qui sono stati ricostruiti gli interni più complessi e dettagliati, come l’imponente palazzo di Morfeo e la sua leggendaria Biblioteca. Ma va ricordato che nella serie fa la sua apparizione anche la Royal Pavilion di Brighton, un’imponente villa che nel febbraio 2024 è stata avvolta da una suggestiva neve artificiale che ha dato come risultato uno scenario fiabesco e simbolico, perfetto per evocare spazi ultraterreni. E concludiamo, infine, nel Kent, dove si trova lo Scotney Castle con il suo fascino medievale, con tanto di fossato che lo circonda e giardini. Questa location ha ospitato una scena di combattimento con spade che rimanda alle vicende de La Stagione delle Nebbie.

Potrebbe interessarti anche