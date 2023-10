Grande Fratello, Varrese deciso su Beatrice: "Sono il suo tipo ma non lo ammetterà mai" Il rapporto tra i due concorrenti continua ad essere molto conflittuale, e Massimiliano è fermo nel sostenere l’interesse della Luzzi verso di lui.

Tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi potrebbe nascondersi un amore segreto? Difficile da credere. Eppure, in questi giorni all’interno della casa del Grande Fratello, Varrese si è detto particolarmente convinto che, sotto sotto, da parte di Beatrice Luzzi ci sia un forte interesse nei suoi confronti, pur sostenendo che la gieffina abbia di base un certo problema con la figura maschile. Ma vediamo nel dettaglio le parole di Varrese.

Varrese convinto di piacere a Beatrice Luzzi

Dopo la turbolenta uscita di Heidi Baci dalla casa del Grande Fratello, e lo scontro aperto tra Varrese e il padre della ragazza, Massimiliano torna al centro dei riflettori per alcune frasi su Beatrice Luzzi. Il gieffino si dice infatti convinto che la Luzzi possa avere un certo interesse nei suoi confronti, interesse però mascherato dal grande rapporto conflittuale tra i due.

"Lei non la capisce l’ironia, pensa sempre che sia un attacco. Io non faccio più nulla, è lei che stuzzica. A lei sai cosa manca? Io che le rispondo – ha detto Varrese durante una conversazione con Fiordaliso in Casa – Perché lei fondamentalmente uno come me lo ama. Però siccome sa che qui dentro non potrà mai… Lei, io sono il suo tipo. Non lo ammetterà mai, è per questo mi odia, perché lei principalmente odia l’uomo. Se le piace Giuseppe? Lei fondamentalmente ha un odio per la figura maschile".

Parole forti che, se verranno mostrate nella prossima puntata di lunedì sera, riceveranno senza dubbio la risposta piccata della stessa Beatrice.

Alex Schwazer sostiene che Beatrice sia cotta di lui

Se tutte le ipotesi sostenute dai ragazzi all’interno della casa del GF fossero vere, a questo punto Beatrice Luzzi dovrebbe essere segretamente innamorata di tutti gli uomini presenti. Ipotesi decisamente difficile da credere e alquanto improbabile. Eppure, a sentire i maschietti, molti sostengono l’interesse di Beatrice nei loro confronti.

Oltre a Massimiliano Varrese che, come abbiamo appena visto, sostiene di essere "il suo tipo", anche Alex Schwazer in questi giorni si è detto convinto che Beatrice Luzzi ci abbia spudoratamente provato con lui.

"Tu hai detto che qui dentro ti piace un uomo che è già sposato, ma che non lo vuoi mettere in difficoltà. Sì, sono io assolutamente. Tu me l’hai detto. Eravamo a letto ancor prima della storia con Giuseppe – ha detto Schwazer a Beatrice durante la diretta del programma – Me l’hai detto tre settimane fa. Me l’hai confidato qui nella stanza da letto. Tu hai detto che io sono molto affascinante, Dopo hai detto che purtroppo sono sposato e che ci faresti un pensiero".

E in tutto questo la vera domanda che sorge spontanea è: ma Giuseppe? Chi vivrà, vedrà.

