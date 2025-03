Grande Fratello, televoto tra nemiche: Helena sfida Zeudi e Chiara. Chi vuoi salvare? Il sondaggio Nella puntata GF del 3 marzo si chiude il televoto con 4 concorrenti su 5 ripescati dalle scorse nomination. Vota il nostro sondaggio e scegli chi deve restare.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda giovedì 27 febbraio 2025, la Casa ha vissuto momenti di grande tensione tra discussioni accese e strategie di gioco. Le nuove nomination hanno portato a un televoto molto sentito, che vede ben cinque concorrenti a rischio eliminazione: Helena Prestes, Zeudi Di Palma, Maria Teresa Ruta, Mattia Fumagalli e Chiara Cainelli. Il pubblico dovrà decidere chi salvare, con l’eliminazione prevista nella prossima puntata di lunedì 3 marzo 2025.

Televoto Grande Fratello: chi è in nomination e chi rischia di essere eliminato

Il televoto del Grande Fratello, che si chiuderà durante la puntata di lunedì 3 marzo 2025. Dopo le ultime nomination, sono finiti a rischio Helena, Zeudi, Maria Teresa, Mattia e Chiara. Ognuno di loro ha vissuto momenti di difficoltà all’interno della Casa e ora il pubblico dovrà decidere chi merita di continuare il proprio percorso. Si prospetta una sfida intensa per determinare chi dovrà abbandonare la Casa. E tu chi vuoi salvare? Esprimi la tua preferenza votando nel sondaggio qui sotto.

Helena Prestes

Helena si è scontrata più volte con alcuni coinquilini a causa del suo carattere forte e diretto. Negli ultimi giorni, ha avuto un acceso confronto con Maria Teresa Ruta, accusandola di essere troppo strategica e di giocare un doppio gioco con gli altri concorrenti. Alcuni la amano per la sua schiettezza, altri la trovano troppo aggressiva. Riuscirà a conquistare il pubblico?

Zeudi Di Palma

Zeudi, Miss Italia 2021, ultimamente ha cercato di mantenere un profilo basso nella Casa, ma il suo atteggiamento riservato l’ha portata ad essere considerata "poco presente" nelle dinamiche di gioco. Allo stesso tempo a detta di molti coinquilini è parsa troppo strategica. Alcuni concorrenti l’hanno nominata proprio per questa ragione, ritenendo che il suo percorso non sia abbastanza incisivo. Il pubblico premierà la sua discrezione o la penalizzerà per la sua scarsa esposizione?

Maria Teresa Ruta

Veterana dei reality, Maria Teresa Ruta è un personaggio molto amato ma anche divisivo. Negli ultimi giorni, alcune sue mosse strategiche non sono piaciute a una parte dei coinquilini, che l’hanno accusata di manipolare le situazioni a suo vantaggio. Inoltre, il suo scontro con Helena ha acceso gli animi e potrebbe influenzare il televoto. Il pubblico deciderà di darle un’altra chance o la considererà ormai fuori dal gioco?

Mattia Fumagalli

Mattia è uno dei concorrenti più nuovi della Casa e ha cercato di ritagliarsi il suo spazio, ma spesso è apparso in difficoltà nei rapporti con gli altri. Il suo carattere introverso lo ha portato a scontrarsi con alcuni compagni, che lo accusano di non essere realmente coinvolto nel gioco. Riuscirà a convincere il pubblico a sostenerlo?

Chiara Cainelli

Chiara è entrata nella Casa con grande energia, ma nelle ultime settimane è stata coinvolta in alcune tensioni che hanno minato la sua posizione. Alcuni coinquilini l’hanno accusata di essere troppo impulsiva e di non accettare le critiche. Il pubblico la salverà per il suo carattere genuino o la punirà per i suoi scontri?

La decisione su chi dovrà restare nel programma spetta ora al pubblico del Grande Fratello. Tu chi vuoi salvare? Esprimi la tua preferenza votando nel sondaggio qui sotto.

