Grande Fratello, Signorini esclude una coppia di Temptation e scioglie (quasi) il rebus del cast: chi ci sarà Il conduttore del reality di Canale 5 ha escluso una coppia del "viaggio dei sentimenti" dal cast: i nomi di chi ha rifiutato e di chi invece è prossimo al GF.

Il Grande Fratello è uno di quei programmi ultra criticati ma che, nel bene e nel male, resiste ogni anno, venendo riconfermato da Mediaset. A settembre riprenderà il via il reality condotto da Alfonso Signorini che sta preparando il cast. A risollevare le sorti di una trasmissione che aveva perso un po’ colpi ci ha pensato un triangolo amoroso, quello formato da Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti direttamente da Temptation Island. È normale quindi che il conduttore voglia ripetersi, andando a pescare nello stesso "viaggio dei sentimenti".

Alfonso Signorini esclude una coppia di Temptation Island dal Grande Fratello

Alfonso Signorini avrebbe detto di no alla candidatura di una coppia di Temptation Island, stiamo parlando di Luca Bad e Gaia Vimercati. Infatti Amedeo Venza su Instagram ha scritto: "Anche loro hanno chiesto di fare il provino per il GF, ma sono stati respinti", con una foto della coppia. I due sono usciti insieme dal reality dei sentimenti anche se con molti dubbi da parte soprattutto della ragazza di 24 anni che ha scoperto, prima di approdare a Temptation Island di essere stata tradita per almeno tre volte. C’è da capire se all’interno del Grande Fratello ci sarà un altro triangolo amoroso, dopo quello dello scorso anno, ovvero quello formato da Lino, Alessia e la tentatrice Maika.

Cast Grande Fratello, chi ci sarà: i rumors sui concorrenti

Nella prossima edizione del Grande Fratello accanto ad Alfonso Signorini in studio ci sarà Cesara Buonamici a fare da opinionista come durante la scorsa edizione. Dagospia ha svelato altri particolari, questa volta sul cast: si parla di Enzo Paolo Turchi, ballerino e coreografo nonché marito di Carmen Russo. Inoltre si era vociferato anche di Karina Cascella ma i rumors sono stati già smentiti dalla diretta interessata che ha dichiarato: "Mi hanno contattato gli autori del GF. Così come è successo con l’Isola dei Famosi. Io sono andata a fare due chiacchiere, il famoso provino. Ho parlato con gli autori e con Alfonso Signorini". Ha poi aggiunto che i suoi impegni e la sua famiglia sono per lei prioritari e non le permetterebbero di stare lontana tanto tempo per prendere parte al reality. Stando alle altre indiscrezioni del web ci sarebbe la vincitrice proprio dello stesso programma (prima edizione) Cristina Plevani e gli ex naufraghi dell’Isola dei Famosi Francesca Bergesio e Beppe di Napoli. Inoltre ci sarebbero in ballo anche i nomi di Vera Gemma e Brando Ephrikian di Uomini e Donne mentre avrebbero già detto di no a Sigorini Al Bano e Ronn Moss.

