Grande Fratello, Shaila sempre più vicina a lasciare Lorenzo: "È un’altra persona. Non siamo più noi, sono stanca” Nella Casa del Grande Fratello si sta consumando un altro grande dramma amoroso, sembra infatti che Shaila sia stufa del comportamento di Lorenzo, sfogandosi con Chiara

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Negli ultimi giorni, la casa del Grande Fratello è stata teatro di tensioni crescenti tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. La ballerina si è confidata con Chiara Cainelli, esprimendo le sue difficoltà nel gestire la relazione con Lorenzo, il quale sembra essere sempre più coinvolto nelle dinamiche del gioco, trascurando il loro rapporto.

Grande Fratello: le parole di Shaila

Tra le lacrime, Shaila ha rivelato: "Sono sulle montagne russe, Chiara, con Lorenzo. È troppo stressante questa cosa, un umore molto altalenante. Io lavoro per due. È difficile per quanto sia entusiasta, per quanto abbia tanta forza di volontà di stare con lui, ma è difficile stare con lui. È difficile perché non hai spazio. Gli frulla sempre il cervello per qualcosa che non sono io. Da quando sono rientrati gli ex concorrenti è in loop, è un’altra persona".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Shaila ha sottolineato come la presenza degli ex concorrenti abbia influenzato negativamente Lorenzo, rendendolo distante e troppo concentrato sul gioco. Ha espresso la sua frustrazione per la mancanza di tempo di qualità insieme e per il fatto che Lorenzo sembra essere più impegnato nelle sue battaglie personali all’interno della casa.

GF: il consiglio di Chiara Cainelli

Chiara ha cercato di offrire supporto a Shaila, suggerendole di comunicare apertamente i suoi sentimenti a Lorenzo: "È una persona che dimostra che ha delle insicurezze, lui vuole dimostrarle così. Diglielo, digli: ‘guarda io mi sento così, e voglio essere forte non voglio sentirmi così, non ci sei solo tu. In questo gioco, in questa casa ci sono anche io, c’è anche il mio turno’."

Chiara ha evidenziato l’importanza della comunicazione in una relazione, soprattutto in un contesto stressante come quello del Grande Fratello. Ha incoraggiato Shaila a esprimere le sue esigenze e a non mettere sempre al primo posto le necessità di Lorenzo.

La riflessione di Shaila

Shaila ha ammesso di sentirsi stanca e di non riconoscersi più: "Io non sono la Shaila di prima e mi fa star male questa cosa. Non lo sono perché non ho più i legami di prima. Lo devo accettare? Succede che poi quando cerco un momento di rifugio… Perché con lui potrei trovarla questa parte, ma non c’è neanche lui. Sono io che salvo lui per stare meglio. Forse sbaglio a non dire."

La ballerina ha riflettuto sul fatto di aver perso parte della sua identità all’interno della casa e di non trovare più conforto nemmeno nella relazione con Lorenzo. Si è chiesta se il problema risieda nella sua incapacità di esprimere i propri bisogni o nella mancanza di reciprocità nel rapporto.

La confessione di Shaila mette in luce la necessità di comunicazione aperta e di equilibrio tra le esigenze personali e quelle di coppia, riusciranno i due a trovare un equilibrio?

Potrebbe interessarti anche