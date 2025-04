Grande Fratello, Jessica senza filtri: "Con Helena ho esagerato, ora mi manca. Shaila e Lorenzo? Sapevo che sarebbe finita" Dopo la vittoria, la cantante si racconta tra sfide personali, rapporti complessi e nuove consapevolezze, riflettendo sulle amicizie e inimicizie nella Casa.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Jessica Morlacchi, nota al pubblico come voce dei Gazosa, ha recentemente trionfato nell’ultima edizione del Grande Fratello. In un’intervista a Leggo, ha condiviso le motivazioni che l’hanno spinta a partecipare al reality, rivelando un legame profondo con il programma: "L’ho sempre visto come un caro amico che mi ha sempre tenuto compagnia, soprattutto nei momenti bui durante la mia depressione". Dopo diversi tentativi non andati a buon fine, Jessica si è sentita finalmente pronta quest’anno, attribuendo questa scelta alla sua crescita personale. Vediamo però cosa ha detto riguardo i suoi compagni di avventura.

Conflitti e riconciliazioni: la guerra con Helena e con Luca Calvani

All’interno della Casa, Jessica ha vissuto momenti di tensione, in particolare con Helena Prestes. Il loro scontro ha raggiunto l’apice quando la modella brasiliana ha lanciato un bollitore verso Jessica. Riflettendo su quell’episodio, la cantante ha ammesso: "Io ero veramente satura, eravamo arrivate al limite. Purtroppo anche per via della mia situazione con Luca, quindi abbiamo toccato il fondo". Tuttavia, col tempo, le due hanno trovato un punto d’incontro, trasformando il loro rapporto conflittuale in un’amicizia solida: "Forse ci è servito per capire che più giù di così non potevamo andare. Ora, se c’era qualcosa di vero tra di noi, lo avremmo capito. E così è stato, perché poi i giorni sono passati, ci siamo calmate, ci siamo ritrovate ed è nato un rapporto meraviglioso. Io, ad esempio, ho sentito Helena più volte perché ci manchiamo, la verità è questa".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Un altro capitolo significativo dell’esperienza di Jessica è stato il legame con Luca Calvani. Inizialmente vicini, i due hanno poi preso strade separate. Jessica ha espresso il suo disappunto riguardo a certe dinamiche, sottolineando come alcune situazioni l’abbiano portata a mettere in discussione la sincerità di Luca: "A un certo punto non riuscivo più a capire cosa fosse vero e cosa no. Ci sono stati momenti in cui mi sentivo ferita, come se il nostro rapporto fosse cambiato senza una vera spiegazione".

GF: il parere su Zeudi Di Palma e la storia tra Shaila e Lorenzo

Jessica ha parlato positivamente di Zeudi Di Palma, descrivendola come una persona dolce e sincera: "Non la vedo una ragazza furba o stratega, con me è sempre stata molto carina e non ho mai avuto motivi per dubitare della sua sincerità". Riguardo alla relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, ha mostrato sorpresa per la loro rottura, evidenziando quanto avesse creduto nel loro legame all’interno della Casa: "Penso che purtroppo sarebbe finita comunque, ma non credevo finisse così. Mi ha preso un colpo quando ho visto Shaila entrare in finale e dire quelle parole. Non la riconoscevo. Io ho visto questo amore nascere, si sono amati tantissimo e lei ha avuto una pazienza incredibile con Lorenzo".

Guardando indietro, Jessica considera la sua partecipazione al Grande Fratello come un’esperienza autentica e formativa. Pur riconoscendo gli errori commessi, sottolinea l’importanza di aver imparato da essi, definendo l’edizione "Vera, anche a livello di discussioni".

Potrebbe interessarti anche