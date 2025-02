Grande Fratello, Shaila in lacrime a causa di Lorenzo: cosa è successo Una romantica sorpresa fa sciogliere in lacrime la ex velina mentre il ragazzo le dimostra che può stupirla

Tempo di mesiversario nella Casa del Grande Fratello, dove l’amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato resiste nonostante tutto. Per tenere vivo ogni amore, si sa, ci vogliono cura, impegno e attenzioni. Vale per le storie normali, figurarsi per relazioni nati nel contesto della Casa più spiata d’Italia.

L’impegno oggi ce l’ha messo in particolare Lorenzo Spolverato, deciso a sorprendere la sua ragazza con un gesto inaspettato, nonostante la cattività e la poca possibilità di movimento. L’iniziativa del ragazzo finisce con Shaila in lacrime: scopriamo cosa è successo.

Lorenzo sorprende Shaila e lei si commuove: cosa è successo

Quando scocca la mezzanotte del 23 febbraio, Lorenzo cerca (e trova) alleati. Sgattaiola nel confessionale e fa una richiesta molto particolare alla produzione. Il 23 infatti per la coppia più chiacchierata, amata ma anche avversata e discussa di questa edizione del reality di Canale 5 guidato da Alfonso Signorini è un giorno sempre speciale. I due infatti datano la loro unione come nata il 23 ottobre scorso, praticamente all’inizio del loro lungo percorso nella casa. L’attrazione tra Lorenzo e Shaila è infatti stata praticamente istantanea e in quelle condizioni, il traguardo dei quattro mesi vale la pena di essere celebrato.

Così, Lorenzo, parlato con la produzione si assicura una colonna sonora perfetta per la sorpresa a Shaila, una melodia e un brano che sembra raccontare i passi del loro amore. Shaila capisce subito che qualcosa di sospetto sta accadendo e, quando parte la musica va alla ricerca del ragazzo in giro per il giardino e per i vari ambienti del loft.

Proprio mentre sta battendo palmo a palmo in giardino, finalmente intravede Lorenzo che si presenta portando con sé una bella torta preparata per la coppia da chef Federico e a forma di cuore e naturalmente farcita di cioccolato. Mentre l’aria è piena delle loro canzoni la ragazza si emoziona e butta le braccia attorno al collo del compagno a cui ha spesso rimproverato di non essere abbastanza romantico.

E si può proprio dire che, in occasione di questo mesiversario, Lorenzo si sia davvero impegnato a far ricredere Shaila sulla sua capacità di sorprenderla e di creare situazioni romantiche che la possano fare emozionare. E per sottolineare il tutto, aggiunge un (immancabile, a questo punto) "Ti amo".

La reazione di Shaila Gatta è proprio quella sperata. La ragazza si emoziona molto e dichiara il suo amore a Lorenzo: "Ti amo, sei speciale. Sono fortunata ad averti. Per me sei perfetto, troveremo un incastro perché io ti voglio nella mia vita e non voglio stare senza di te". Poi abbracci, baci coccole e anche qualche lacrimuccia di commozione.

"So che provo qualcosa di forte, non so chiamarlo, ma lo chiamo amore, perché è qualcosa di speciale che non ho mai avuto" conclude Lorenzo.

