Grande Fratello, scivolone di Fiordaliso sul colore della pelle di Arnold: "Sei troppo scuro" La cantante si è resa protagonista di una gaffe che non è certo passata inosservata: una battuta infelice che ha fatto scatenare il web. Ecco cosa ha detto.

Le gaffe e il Grande Fratello vanno da sempre a braccetto, e nonostante le prudenze e i limiti imposti dalla nuova linea editoriale, anche in questa stagione pare non voler essere da meno. Oggi, al centro del gossip c’è l’amata Fiordaliso che, parlando con altri inquilini nel giardino della Casa, si è lasciata sfuggire una battuta nei confronti di Arnold che a molti non è proprio piaciuta. Ecco cosa è successo.

Fiordaliso, battuta infelice al GF

Tutto è accaduto nella zona esterna della Casa del GF, ovvero il giardino a disposizione dei concorrenti. I coinquilini Giselda Torresan e Arnold Cardaropoli erano comodamente seduti sui divanetti a chiacchierare, quando Fiordaliso è uscita sorprendendoli con una battuta che a molti è poi apparsa come una vera e propria caduta di stile.

"Sei troppo scuro, non ti vedevo", ha detto Fiordaliso rivolgendosi ad Arnold, il giovane ventiduenne di origini ghanesi. In un attimo, il gelo. D’altronde rispondere a una battuta di questo tipo non è certo semplice. Ma mentre il web iniziava già a impazzare facendo circolare il video incriminato, Arnold ha cercato subito di sdrammatizzare la situazione rispondendo con un’altra battuta: "Per questo mi sono messo questo chiaro", ha scherzato indicando la giacca bianca che indossava.

Fiordaliso ha poi nuovamente sottolineato che con il colore grigio scuro dei divanetti non aveva visto il coinquilino. Peggiorando ancora più la situazione. Nonostante la risposta autoironica di Arnold e la palese volontà di Fiordaliso di fare una semplice battuta divertente al compagno di avventura (e non certo di offendere) sul web sono stati molti a condannare questa gaffe.

Gaffe di Fiordaliso, la condanna del web

Dopo la gaffe della cantante, il video di venti secondi circa nel quale si sentono chiaramente le parole di Fiordaliso è diventato virale sul web. Molte quindi le critiche nei suoi confronti per la battuta fatta ad Arnold. In molti infatti non hanno apprezzato, considerando le parole della cantante una caduta di stile che in genere non fa parte del suo modo di essere.

D’altra parte c’è anche chi ha difeso Fiordaliso sottolineando le sue buone intenzioni e come non abbia certo voluto offendere o addirittura cadere nel razzismo (parola decisamente forte per l’accaduto) ma solamente fare una battuta spiritosa ad un amico che ha già dimostrato di avere molta autoironia.

Il padrone di casa Alfonso Signorini parlerà dell’accaduto nella diretta del Grande Fratello di questa sera? Non rimane che guardarla per scoprirlo.

