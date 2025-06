La maledizione di The Abyss, il film di James Cameron rimosso da Disney+: la scena violenta è da brividi Il film di fantascienza del regista di Titanic e Avatar è stato rimosso per una controversia che va avanti da anni con alcune associazioni animaliste

Il nome di James Cameron è facilmente collegabile a quelli di Avatar, Terminator e, ovviamente, Titanic. Ma dopo il successo del primo film con il cyborg del futuro interpretato da Arnold Schwarzenegger, il regista canadese ebbe luce verde per girare un progetto che aveva in mente da svariati anni. Parliamo di The Abyss, pellicola del 1989 surreale e dalla gestazione a dir poco travagliata, che recentemente è stata rimossa dal catalogo U.K. di Disney+ come appreso da Comicbook. L’accusa? Violenza sugli animali, uno stigma che si porta dietro da decenni e che sembra ora aver chiesto un conto salato.

Perché The Abyss è stato tolto dal catalogo di Disney+?

Violenza sugli animali, dicevamo. In particolare, una scena che ha per protagonista un topo usato per testare lo speciale liquido che nel film i sommozzatori utilizzano per respirare a grandi profondità. Nella realizzazione di questa parte fu usato un ratto vero che fu immerso nel liquido. L’animale sopravvisse senza ferite e sul set era comunque presente un esperto della respirazione dei mammiferi mediante alcuni liquidi.

Associazioni di animalisti britanniche insorsero già ai tempi, portando la scena ad essere tagliata già nella versione cinematografica e successivamente anche da quelle home video vendute nel Paese. In particolare a smuovere per prima le acque fu la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA). Lo shot incriminato, tuttavia, era presente nelle versioni del film distribuite in streaming, motivo per il quale a maggio la RSPCA è tornata alla carica. Cameron si è sempre detto contrario alla rimozione della scena del topo, portando alla mancata vendita della versione rimasterizzata del film in U.K., uscita l’anno scorso per questo esatto motivo.

Di cosa parla la trama di The Abyss?

Il film racconta di un gruppo di Navy Seal della Marina americana che devono recuperare un sommergibile prima che i sovietici possano metterci su le mani. I militari decidono di collaborare con una stazione petrolifera civile che impiega uno speciale metodo di immersione ad altissime profondità. Mediante un fluido particolare, infatti, è possibile immergersi molto più a fondo senza rischiare di incorrere nel danneggiamento dei polmoni per via della pressione. Al tempo una tecnologia simile stava davvero venendo studiata ed erano stati realmente condotti esperimenti su alcuni animali.

Lo sviluppo del film fu a dir poco problematico e richiese diversi anni e numerosi sforamenti di budget. Cameron pretese che le varie scene in immersione, per motivi di realismo, fossero girate davvero sott’acqua, cosa che richiese di realizzare una piscina di dimensioni gigantesche in una vecchia centrale nucleare mai completata. Non mancarono i problemi, tra cui l’impossibilità di comunicare sott’acqua e la necessità di girare spesso di notte. Cameron stesso rischiò di annegare. L’addetto al controllo della sua bombola si scordò di avvisarlo della fine dell’ossigeno e, mentre risaliva, uno dei sommozzatori di sicurezza fraintese la situazione, aggravandola ulteriormente.

