Grande Fratello, stasera la prima eliminazione: anticipazioni, chi rischia Il reality show di Alfonso Signorini torna su Canale 5 con un nuovo appuntamento: da questa sera la seconda diretta settimanale si sposta al giovedì.

Letizia Bonardi Web Content Editor Content Editor e aspirante giornalista, appassionata di arte e libri con un amore per la scrittura scoperto quasi per caso.

Cambio di programmazione per il Grande Fratello, che dopo appena una settimana dall’esordio nella sua nuova versione "edulcorata" deve già fare i conti con un crollo degli ascolti. Per correre ai ripari Canale 5 tenta il tutto e per tutto spostando il secondo appuntamento settimanale al giovedì, scambiando la serata con la fiction La voce che hai dentro. Scopriamo dunque cosa ci aspetta nella diretta di questa sera, giovedì 21 settembre.

Grande Fratello, le anticipazioni del 21 settembre

La quarta puntata del Grande Fratello promette grandi sorprese e soprattutto la prima eliminazione di questa edizione. Al termine della scorsa puntata tutti i concorrenti sono stati chiamati a fare le loro nomination, e quattro tra gli inquilini della casa più spiata d’Italia sono finiti a rischio eliminazione. Si tratta di Beatrice Luzzi, Lorenzo Remotti, Arnold Cardaropoli e Vittorio Menozzi. Questa sera spetta dunque al pubblico votare per decidere chi tra di loro merita di continuare il proprio percorso nel reality show: il meno votato tra i quattro si scontrerà con Grecia Colmares, già candidata all’eliminazione.

Nel corso della serata si torna anche a parlare del rapporto a dir poco burrascoso tra Beatrice Luzzi e Rosy Chin: le due concorrenti vip sono già state protagoniste di numerosi battibecchi, e dopo la scorsa puntata, durante la notte, l’attrice si è scagliata contro la chef: "Ha fatto tutta la carina in puntata e adesso le rode nuovamente. Se noti, ogni volta che Rosy parla con qualcuno alla fine ritorna a parlare sempre di sé stessa, quindi quanto effettivamente ascolta quello che dicono gli altri? Se è falsa? Per me una che si comporta così non è sincera", ha detto Beatrice Luzzi. Questa sera, dunque, Alfonso Signorini potrebbe chiedere un nuovo confronto tra le due, per tentare di riportare il sereno nella casa.

I concorrenti in gara

Dopo le prime tre puntate del Grande Fratello 2023, sono in tutto 21 i concorrenti entrati nella casa. Tra i vip troviamo dunque Alex Schwazer, Beatrice Luzzi, Grecia Colmares, Massimiliano Varrese, Rosy Chin, Samira Lui, Ciro Petrone e Fiordaliso. Tra i concorrenti non famosi ci sono invece Angelica Baraldi, Anita Olivieri, Giselda Torresan, Letizia Petris, Giuseppe Garibaldi, Lorenzo Remotti, Marco Fortunati, Paolo Masella, Vittorio Menozzi, Arnold Cardaropoli, Claudio Roma, Heidi Baci e Valentina Modini.

Quando e dove vedere il Grande Fratello

La quarta puntata del Grande Fratello 2023 va in onda questa sera – giovedì 21 settembre – in prima serata su Canale 5. Il cambio di programmazione riguarderà anche le prossime puntate: d’ora in poi l’appuntamento è il lunedì e il giovedì, mentre la fiction La voce che hai dentro si sposta al venerdì. Come di consueto, anche la puntata di questa sera è disponibile anche in diretta streaming o on demand su Mediaset Infinity.

