Grande Fratello, ore di panico per Chiara Cainelli: rapinata dopo la finale del reality Mentre era nella sua casa di Trento con Alfonso D'Apice, la gieffina è stata aggredita da due ladre: negli insulti anche parole contro Zeudi Di Palma.

Attimi di vero panico per Chiara Cainelli al suo rientro a casa dopo la finale del Grande Fratello. La gieffina è stata rapinata nella sua abitazione di Trento, dove vive con i suoi familiari, e a raccontare il fatto è stato Alfonso D’Apice. L’ex di Temptation, che ha conosciuto l’influencer nella Casa del GF, dove è anche nata la loro storia d’amore, ha spiegato tutto l’accaduto in alcune storie Instagram: "Eravamo in casa entrambi. Chiara uscendo dal bagno ha trovato in casa due ragazze che erano entrate per rubare", ha riferito il giovane ai suoi follower.

A quanto pare, due donne si erano intrufolate nella casa di Cainelli mentre la ragazza era in casa con Alfonso, e con sangue freddo da vendere Chiara, invece di spaventarsi, ha inseguito le ladre: "Appena le ha viste hanno provato a scappare ma lei le ha inseguite e ha iniziato a urlare". Una volta arrivate verso l’uscita, però, l’ex concorrente del GF sarebbe stata aggredita e malmenata: "Chiara è riuscita a bloccarle per le scale ma l’hanno aggredita. Nel frattempo sono arrivato io, c’è stato un casino e una colluttazione. All’inizio siamo riusciti a bloccarle ma hanno spinto Chiara per le scale ed è caduta".

Chiara Cainelli aggredita da due ladre in casa sua: "Insulti e lesioni"

Dopo la bruttissima disavventura in casa sua, Chiara Cainelli ha riportato diverse lesioni, mostrate anche sui social da Alfonso D’Apice. Fortunatamente, oltre al grande spavento, e i danni per la refurtiva sparita, niente di troppo grave: "Chiara sta bene, siamo qua, stiamo andando in centro, adesso dobbiamo bloccare le carte, eccetera. Grazie anche a tutti i vicini, tutte le persone nel palazzo che sentendo le grida di Chiara sono poi riuscite e ci hanno aiutati". Nel furto i due ragazzi hanno perso diverse cose: "Hanno preso la mia collana, quella di mio padre, che avevo lasciato vicino al divano. Hanno preso il portafoglio di Chiara con i soldi, i documenti, il bancomat, tutto quello che aveva. Fortunatamente i miei documenti erano da un’altra parte quindi non sono riusciti a prenderli", ha raccontato ancora Alfonso su Instagram.

GF, le ladre a casa di Chiara Cainelli insultavano lei e Zeudi

Sempre sul social, poi, anche la rivelazione sugli insulti rivolti a Chiara e Zeudi Di Palma. A quanto pare, una delle due donne è riuscita a scappare, ma l’altra è stata bloccata sino all’arrivo dei Carabinieri. Durante l’attesa delle forze dell’ordine, la ragazza fermata pare abbia iniziato a insultare Cainelli e Di Palma: "Questa ragazza, io adesso non so se lei già sapeva che fosse casa di Chiara o l’ha riconosciuta dopo tutta questa colluttazione. (…) Praticamente questa ragazza ha detto testuali parole, le ripeto, diceva pu***na Chiara, pu***na Zeudi. Ora io non voglio pensare che la conoscesse già, non voglio pensare che c’entri nulla. Però raga, tutto questo mi fa veramente arrabbiare tanto, perché è semplicemente un programma televisivo. Dicevo, è solo un programma televisivo, è finito. Adesso ognuno ha la propria vita e non capisco perché deve continuare a esserci tutto questo odio per uno spettacolo televisivo".

