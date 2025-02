Grande Fratello, le pagelle: Helena esagera (4) con Lorenzo in crisi (3), Calvani saggio (8), Zeudi incoerente (4) Nella puntata del 30 gennaio la noia si sente, tra liti poco stuzzicanti e crisi assurde in diretta, ma Calvani salva la serata sostenendo Helena: le pagelle

La ventisettesima puntata del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini su Canale 5 giovedì 30 gennaio 2025, si apre con un blocco dedicato a Helena Prestes, sempre più isolata dal resto del gruppo. Poi Eva incontra i nipoti e la sua amata Imma Battaglia, mentre Luca Calvani torna nella casa per sostenere Helena, la quale è anche protagonista di un confronto in studio con Zeudi. Non manca inoltre la crisi in diretta di Lorenzo Spolverato, uscito nel giardino con Shaila perché "non mi sento capito", mentre a lasciare il reality è Bernardo Cherubini. Ricordiamo infine che in studio, accanto alle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, c’è anche l’addetta ai social Rebecca Staffelli. Ecco le personalissime pagelle della puntata del 30 gennaio 2025 di Grande Fratello (qui trovate il riassunto della diretta con nomination, motivazioni e nuovo televoto).

Grande Fratello, puntata 30 gennaio 2025: le pagelle

Tommaso Franchi in fiamme, voto 9: non si è fatto notare molto nel Grande Fratello (a parte per la sua relazione con Mariavittoria Minghetti), ma questa sera, per la prima volta, si è esposto con fermezza dicendo a Lorenzo, senza mezzi termini e in maniera abbastanza pacata, ciò che andava detto. Finalmente ha dimostrato di avere carattere e coraggio, perché ce ne vuole tanto nel mettersi contro un proprio amico per fargli capire dove ha sbagliato, anche visto che nemmeno il conduttore lo ha rimproverato per la sua mancanza di rispetto quando Bernardo ha lasciato lo show: Lorenzo è uscito in giardino con Shaila di punto in bianco perché "in crisi", ma ciò non lo giustifica.

Le sorprese a Bernardo Cherubini e Eva Grimaldi, voto 8: due bei momenti da ricordare quelli che hanno visto commuoversi Bernardo – ha incontrato la sua ex compagna Tiziana della quale si dice ancora innamorato – e Eva, che finalmente ha rivisto la sua Imma Battaglia e i nipoti Daniele e Viola, considerati dall’attrice come figli. Entrambi gli incontri sono stati potenti per la forza del sentimento che emerge sin dal primo abbraccio e ancor prima dalla reazione all’ingresso degli ospiti nella casa. La prima coppia è legata nel profondo da un evento traumatico: Tiziana ha salvato la vita a Bernardo durante uno tsunami e per questo la ritiene da sempre la sua ancora di salvezza. È evidente, stando a quanto visto in diretta, che il sentimento è ancora vivo e intenso, in particolare per l’ex gieffino, anche se pure Tiziana non sembrava così indifferente, soprattutto pensando alla frecciatina sulla cotta per Amanda; Eva e Imma invece hanno un codice tutto loro, anzi "un cuore in codice!" Fin dal primo giorno la Grimaldi non ha fatto altro che chiedere della sua compagna, risultando un po’ pesante a dirla tutta, e anche oggi in diretta ha detto: "Ho bisogno di guardarla negli occhi e dirle quanto la amo." Se è vero che sentirle chiedere costantemente di Imma è stato un po’ noioso, è vero pure che appena si sono viste abbiamo capito il perché di tanta insistenza. L’amore era nell’aria stasera, sia tra le due compagne di vita che tra i due "ex" (ancora per poco, forse) amanti.

Luca Calvani saggio, voto 8: l’attore sorprende ancora una volta, ma questa volta in meglio. Diversamente da altri gieffini rientrati nella casa per attaccare chi li aveva criticati una volta eliminati, come Jessica Morlacchi, Luca è tornato nel GF per dare un sostegno sincero a Helena Prestes, adesso sola contro (quasi) tutti in questo percorso che la sta portando sempre più vicina alla vittoria. L’ex concorrente era lì unicamente per lei, tanto che non ha citato nessuno degli altri gieffini (se non per salutarli) durante il suo discorso di incoraggiamento che lo ha messo sotto una bellissima luce: si è dimostrato saggio nel consigliarle di pensare a sé stessa e fregarsene degli altri, perché alla fine ciò che conta davvero è come si esce dal programma, e si spera migliori di come ci sono entrati. È stato anche leale nei confronti di tutti gli altri concorrenti dello show, perché non è caduto nell’errore di metterla in guarda su determinate persone, ha solo pensato al bene di lei senza mettere in cattiva luce nessuno: un’attenzione che alcuni personaggi non si meritavano affatto.

Helena Prestes esagera, voto 4: a quanto pare, ce l’hanno tutti con lei. Va bene l’isolamento di cui si parla tanto, ma un esame di coscienza se l’è fatto? Non stiamo giustificando l’accanimento verso di lei, sia chiaro, ma dubitiamo che il suo atteggiamento non abbia nulla a che vedere con la situazione che è venuta a crearsi nella casa. Perché, diciamolo, parlare con Helena è davvero difficile: è sempre pronta a vedere del male in tutto (come Lorenzo che avrebbe "sbattuto forte" la porta del bagno), urla senza alcuna necessità di farlo, è sempre nel giusto e se qualcosa non le sta bene attacca gli altri ancor prima di venire attaccata: in diretta è evidente, perché interrompe qualsiasi persona stia cercando di esporre il proprio punto di vista per colpirla a sua volta. Di certo c’è che, così facendo, una crescita in lei non la vedremo mai per via della sua mancata apertura al dialogo, all’ascolto e alla comprensione dell’altro, e sappiamo bene che parlare con chi non vuole capire è inutile. Che poi la sua strategia sta pure funzionando, visto i consensi sui social, però che non si aspetti di uscirne migliorata a questo punto.

Zeudi Di Palma mente e lo fa male, voto 4: è un po’ incoerente la giovane modella che prima parla male di Helena con gli altri inquilini della casa e poi si dice ancora infatuata di lei. Se questo è "interesse sincero" nei confronti della Prestes, forse per lei sarebbe meglio restare isolata. Ma non è l’unico evento che ci spiazza, perché anche il suo comportamento con due coinquilini la dice lunga sulla veridicità dei suoi sentimenti: avvicinarsi prima ad Alfonso D’Apice e poi a Javier Martinez appena ha visto che Helena non ci stava, non è un atteggiamento maturo ed elegante, anche perché tendenzialmente, quando in un rapporto subentra l’infatuazione, non si hanno occhi per altre persone, quindi ci risulta molto difficile credere che ci sia del vero in tale dinamica. Insomma, la pensiamo come Helena: "È furba."

Lorenzo Spolverato se la gioca facendo il maleducato, voto 3: l’ennesima caduta di stile per il modello italiano che a Iago Garcia si è permesso di dire "Sei piccolo così" dall’alto della sua posizione di concorrente. Una frase dura, sprezzante, immeritata e ingiusta, anche visto che Lorenzo non è certo un santo. Lo ha dimostrato in diretta più volte: prima con l’uscita sopra citata, poi nel momento in cui si è diretto in giardino nel bel mezzo della puntata, evitando tra l’altro di salutare Bernardo dopo l’eliminazione. Quest’ultima mossa, palesemente volta a ottenere una maggiore visibilità in una serata incentrata su Helena, non ha rappresentato solo una mancanza di rispetto verso l’ex coinquilino (un paio di puntate fa gli aveva voltato le spalle schierandosi dalla parte di Javier), ma anche nei confronti del pubblico e dello stesso conduttore, che con la febbre a 38.7 si stava facendo in quattro per portare a termine la serata (piatta perché priva di blocchi interessanti in realtà). Insomma, ancora una volta dobbiamo bocciarlo perché maleducato e irrispettoso.

