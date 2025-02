Grande Fratello (17 febbraio) cosa è successo: Alfonso eliminato, Signorini al limite, chi è in nomination Cosa è successo nella puntata di lunedì 17 febbraio 2025 del reality guidato da Alfonso Signorini: eliminato, nomination e dinamiche

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Nuova lunga puntata del Grande Fratello, che si conclude con l’eliminazione di uno dei concorrenti, che è stato anche al centro della maggior parte delle dinamiche della serata. Cosa è successo esattamente? Chi è stato eliminato? Quali sono stati gli eventi più interessanti di questa 32esima diretta (QUI le pagelle della serata)? Scopriamo cosa è successo nella puntata del Gf in onda lunedì 17 febbraio 2025.

Grande Fratello (17 febbraio): cosa è successo

Si parte con lo scontro generazionale (e frontale) tra Stefania Orlando e Chiara e Alfonso. Poi si passa al confronto accesissimo, tra Federico e Alfonso, che gli si mette davanti muso a muso, ma il cuoco non indietreggia nemmeno di un centimetro sulle sue accuse al ragazzo. Tutti si lamentano che Javier e Helena, finalmente in amore, sono molto rumorosi, soprattutto Zeudi. Poi scontro tra Mariavittoria, e Lorenzo e Alfonso che la accusano di essere incoerente e di non esporsi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Iago si commuove ascoltando un confessionale in cui racconta il suo rapporto difficile soprattutto in adolescenza con il padre venuto a mancare tre anni fa. Poi una sorpresa per lui: l’abbraccio della madre. Al momento del televoto, Alfonso crea il caos, dicendo che a dicembre Mariavittoria voleva lasciare Tommy per mettersi con lui.

Altra sorpresa di questa puntata è quella per Stefania Orlando, che può parlare con la sua grande amica Anna Pettinelli, che arriva e crea il caos. Oltre ad abbracciare l’amica e a tirarla su, fa neri Chiara e Alfonso che chiama, senza giri di parole: "Miss e Mister arroganza". Poi un momento al confessionale con Alfonso e uno scontro epico tra le coppie rivali: Shaila e Lorenzo contro Javier e Helena che fa esclamare addirittura a Signorini: "Mamma mia, a volte sento il bisogno di staccare, non so voi a casa"… E’ arrivato poi il momento del verdetto con la rivelazione del risultato del televoto.

Risultato Televoto Grande Fratello, le percentuali: Alfonso eliminato

Tra Alfonso, Chiara, Iago, Amanda, Giglio e Shaila, a restare nella casa del Grande Fratello sono: Chiara, Amanda, Shaila e Giglio. Alfonso e Iago, gli ultimi due rimasti, vengono separati e i coinquilini possono salutare sono uno dei due, otto di loro decidono di andare a salutare, e quindi anche a supportare Alfonso, gli altri sette da Iago. Ad aprire la busta con il verdetto è Chiara, e l’eliminato è Alfonso.

Ecco le percentuali del televoto Gf:

Chiara 18.43%

Alfonso 9.95%

Nomination Gf 17 febbraio: chi ha nominato chi, voti e motivazioni

A fine puntata, all’1.15 del mattino, Signorini ha finalmente avviato il rito delle nomination. Ecco chi ha votato chi e le motivazioni offerte dai singoli concorrenti

Jessica vota Iago: "Perché siamo incompatibili"

Maxime vota Maria Teresa: "Per la

Helena nomina Chiara: "Siamo incompatibili"

Tommy nomina Maria Teresa: "Meglio lei che una persona che vorrei tenere in casa"

Giglio nomina Stefania: "Perché si mette in secondo piano rispetto a Helena"

Shaila nomina Amanda: "Perché non mi ci trovo bene"

Iago nomina Giglio: "Belle parole, cattive intenzioni"

Mariavittoria nomina Chiara: "Non è mia amica"

Chiara nomina Federico: "Predica bene e razzola male"

Javier nomina Maria Teresa: "La trovo prevenuta nei miei confronti perché le ricordo il suo ex"

Zeudi nomina Mariavittoria: "Perchè non ho capito quello che è successo per il rapporto che avevo con lei"

Maria Teresa nomina: "Maxime": "Non gli si può dire niente"

Lorenzo nomina Iago: "Rimango coerente con il mio pensiero, non andiamo d’accordo"

Federico nomina Chiara: "L’ho vista maleducata e irrispettosa"

Stefania nomina Chiara: "Non ho altre persone con una motivazione"

Mattia nomina Chiara: "Si è un po’allontanata"

Amanda nomina Shaila: "Ricomincio il giro"

Grande Fratello: chi va al televoto

Dopo il giro di nomination vanno al televoto: Maria Teresa, Amanda, MariaVittoria, Chiara, Iago, Stefania, Shaila, Maxime, Federico e Giglio. Il concorrente meno votato, sarà eliminato nella prossima puntata del Grande Fratello in programma giovedì 20 febbraio 2025.

Potrebbe interessarti anche