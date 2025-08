Grande Fratello NIP, svelati i primi due concorrenti. E Simona Ventura si prepara alla maratona Stando agli ultimi rumor la versione ‘nip’ del GF potrebbe durare fino a marzo, facendo slittare (o saltare) Alfonso Sigorini: spunta un nome misterioso

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Il Grande Fratello si allunga. Stando agli ultimi rumor, infatti, la versione ‘nip’ del reality show di Canale 5 – condotto per la prima volta da Simona Ventura e in partenza in autunno – potrebbe durare sei mesi, fino a marzo, accantonando l’idea di tornare ai canonici 100 giorni. L’ipotesi, tuttavia, fa nascere qualche dubbio sulla versione ‘gold’ annunciata da Alfonso Signorini. Cosa succederà? Spunta intanto il nome del primo concorrente. Scopriamo tutti i dettagli.

Simona Ventura al Grande Fratello: il messaggio a Pier Silvio Berlusconi

Dopo l’esperienza come opinionista de L’Isola dei Famosi di Veronica Gentili e l’addio alla Rai e Che Tempo Che Fa, Simona Ventura gode della massima fiducia da parte di Pier Silvio Berlusconi. La conduttrice ha già ringraziato pubblicamente per la nuova opportunità al timone del Grande Fratello l’ad Mediaset che, stando ad alcune indiscrezioni, potrebbe avere deciso di puntare su di lei fino a marzo. Secondo quanto riportato dal giornalista e autore tv Gabriele Parpiglia, infatti, il Grande Fratello potrebbe estendersi per ben sei mesi.

Il prossimo GF sarà – come annunciato alla presentazione ufficiale dei palinsesti Mediaset – una versione totalmente ‘nip’ con personaggi estranei al mondo dello spettacolo, proprio come accadeva nelle prime edizioni. Per la 19esima edizione condotta da Simona Ventura si era ipotizzato un ritorno alle origini anche per quanto riguarda la durata, tornando ai tradizionali 100 giorni all’interno della casa più spiata d’Italia. Stando agli ultimi rumor, però – come detto – l’idea potrebbe essere quella di allungare il Grande Fratello fino a marzo. Questa ipotesi, tuttavia, fa sorgere un enorme dubbio sulla versione ‘gold’ (con i vip) per celebrare i 25 anni del format del reality show. Alfonso Signorini dovrebbe andare in onda poco dopo la fine del GF ‘nip’: slitterà o salterà? Quel che è certo è che oltre la durata anche il cast è stato rimesso in discussione, con Simona Ventura pronta a ingaggiare qualche nome di spessore per dare vita a una versione ‘mista’.

Il primo concorrente: chi è

Che si tratti di una versione ‘nip’ o ‘mista’, la prossima edizione del Grande Fratello sta già facendo parlare di sé, con i primi rumor su coloro che il prossimo autunno varcheranno l’iconica porta rossa. Sul web si parla di un giocatore di volley di Serie A e sua moglie, che sarebbero stati avvistati nei pressi degli studi Lumina. Non è da escludere che la coppia possa essere in corsa anche per Pechino Express.

