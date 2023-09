Grande Fratello, veleni notturni. Massimiliano furioso con Beatrice: “Non la sopporto più” Al termine della quinta puntata, Varrese si è sfogato con Letizia Petris augurandosi l’uscita di scena dell’attrice. E poi ha finito per litigare pure con Valentina Modini.

Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi sono ai ferri corti. Dopo la puntata di ieri, il concorrente del Grande Fratello è tornato a parlare (male) dell’attrice, confidandosi a lungo con Letizia Petris. A quanto pare Massimiliano spera che la Luzzi esca presto dalla Casa, perché non riesce più a sopportare certi suoi atteggiamenti ipocriti e falsi. Intanto, nel post serata un’altra concorrente si è scontrata con Varrese. Si tratterebbe di Valentina Modini, che avrebbe avuto un violento battibecco (non andato in onda) durante la cena post puntata. Ecco tutti i dettagli.

Massimiliano Varrese e l’attacco a Beatrice Luzzi

Continuano gli scontri all’interno della Casa del Grande Fratello. La puntata di ieri, lunedì 25 settembre, è stata piuttosto movimentata, e ha lasciato pesanti strascichi sui concorrenti del reality Mediaset. Massimiliano Varrese, in particolare, è parso stremato dopo il confronto con Beatrice Luzzi, tanto che nel post serata si è sfogato a lungo con Letizia Petris.

"Continua a rompere i cog**oni. Basta, non la sopporto più, fatela uscire", ha esordito Massimiliano. "Come al solito è lei, falsa, finta, gioca, sta giocando a screditarmi. Lo continua a fare dall’inizio…Cerca sempre di dare la colpa agli altri, è un continuo". Un’insofferenza, quella di Varrese, che ha raggiunto ormai livelli allarmanti. Prima dell’inizio della puntata lui e Beatrice avevano avuto un chiarimento, ma tutto è saltato durante la diretta. "Lei è molto furba, è proprio furba, ci siamo anche parlati prima della puntata", ha spiegato Massimiliano, "ci siamo detti: ‘Abbiamo messo uno stop, contestualizziamo le clip che sono precedenti’. Ma lei, in puntata, in diretta, è venuta ad accusarmi perché deve portare l’acqua al suo mulino".

E Beatrice Luzzi non è la sola con cui Massimiliano sembra essersi scontrato, ieri sera. Perché nelle ultime ore è trapelata la notizia che durante la cena post puntata ci sarebbe stata una lite furiosa tra Varrese e Valentina Modini. "Improvvisamente ha sbroccato", ha detto la Modini, provando a raccontare l’accaduto. Lei stava scusandosi con l’attore per aver detto cose sbagliate durante la diretta. Ma evidentemente la cosa ha mandato su tutte le furie l’attore. "Massimiliano è una persona troppo complicata", è stato il commento di Heidi sulla vicenda. In effetti, difficile darle torto.

