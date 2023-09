Fonte: Mediaset Infinity 1 /6 Lorenzo fa concorrenza a Rosy, ma sbaglia In diretta hanno mandato delle clip di Lorenzo che cucina. La cosa divertente (e molto sbagliata) è che il gieffino continuava ad assaggiare il cibo con un cucchiaio, che poi riutilizzava subito per rimescolare tutto, avvicinandolo anche alla bocca di altri inquilini per permettere loro di assaggiare allo stesso modo. Insomma, non proprio la precisione di una cucina a cinque stelle, ma si sono fatti tutti una risata.

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset 2 /6 Signorini "Riprende" Cesara su Giselda Mentre il conduttore chiamava Giselda in confessionale per sentire i suoi pareri sul resto della casa, Cesara nota come la concorrente stia trovando pian piano la sua sensualità con gli abiti sfoggiati in diretta, ma Signorini la ferma facendole presente una cosa: "Quei vestiti glieli danno, non li sceglie lei". Ma Giselda sarà davvero così ingenua come appare?

Fonte: Mediaset Infinity 3 /6 Rosy riconosce il gioco di Giselda Rosy e Giselda hanno deciso di fare un gioco. Prima Rosy ha chiesto all'amica come pensa di essere percepita dagli altri, e Torresan ha risposto: "Sorridente, positiva, troppo buona, ingenua e dolce". A quel punto Rosy ha corretto il tiro dicendo: "Ora ti dico io le tue: Sei furba. Sei molto furba. Ti mostri agli altri come 'Va bene così' e poi ti mostri in un altro modo". Poi Rosy ha preferito specificare: "Furba nel senso di intelligente eh, non perché sei furba in modo cattivo".

Fonte: Mediaset Infinity 4 /6 Beatrice Luzzi in lacrime in diretta Sorpresa per Beatrice, che dopo le incomprensioni con i coinquilini può consolarsi riabbracciando i suoi figli. Loro la tranquillizzano: "Sei bellissima mamma noi stiamo benissimo. Siamo fieri di te, anche papà". A quel punto l'attrice piange dalla commozione e ammette: "Mi dispiace per la figura che vi sto facendo fare".

Fonte: Mediaset Infinity 5 /6 Il primo eliminato Al Gf c'è stata la prima eliminazione: a lasciare la casa è stato Claudio Roma, che ha perso al televoto contro Giselda Torresan, Arnold, Vittorio Menozzi e Grecia Colmenares.