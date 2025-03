Grande Fratello, Lorenzo in confessionale (ma l’audio rimane aperto): bufera sul web Prima della puntata di ieri, un particolare momento della diretta dalla Casa ha generato sui social numerosi commenti: ecco nel dettaglio cosa è successo.

Per il Grande Fratello non c’è proprio pace e, come sempre, anche in questa edizione le polemiche e le discussioni sono ormai all’ordine del giorno. Nelle ultime ore, sta facendo particolarmente discutere un’audio della diretta h24 andato in onda poco prima della 36esima puntata. Nel dettaglio, i telespettatori più attenti hanno notato l’audio di una strana conversazione tra Lorenzo Spolverato e un autore all’interno del confessionale. Questo ha quindi scatenato una vera e propria bufera sui social tra ipotesi e supposizioni: vediamo qualche dettaglio in più di ciò che è successo.

GF, parte il confessionale-gate per Lorenzo Spolverato: cosa è successo

Poco prima della puntata di ieri sera, nel corso della diretta dalla casa, Lorenzo Spolverato è andato in confessionale e ha avuto una particolare conversazione probabilmente con uno degli autori. "Lo facciamo oggi noi il confessionale", avrebbe detto il modello milanese. "Io partirei dalla fine stavolta, con la nomination ormai lasciamoci alle spalle…", avrebbe quindi risposto una voce, presumibilmente di uno degli autori.

Sicuramente si è trattato di un errore, un audio rimasto aperto per sbaglio. E, a dimostrazione di questo, pare che la regia abbia subito cambiato inquadratura proprio subito dopo essersi accorta dell’errore. Le poche parole che si sono sentite hanno però scatenato la curiosità e le ipotesi dei telespettatori che si sono subito fatti sentire sul web.

GF, bufera social dopo l’errore in confessionale

Nonostante nessuno sappia con chiarezza a cosa si riferisse la conversazione tra Lorenzo Spolverato e il presunto autore, sul web le reazioni a quanto ascoltato sono state davvero molte. "Ma vi rendete conto che l’audio del confessionale era aperto, e gli autori danno dritte per le nomination a Lorenzo? Sappiate che questo video l’ho mandato al Codacons", ha scritto sui social un utente. E ancora: "Fatalità Lorenzo è sempre tra gli ultimissimi a fare la nomination, così sa come applicare la sua strategia", "Puntata contro Helena. Quanto è protetto Lorenzo? ".

Insomma, lo scambio di parole tra Lorenzo e l’autore hanno sollevato tantissime domande e dubbi, e molti sono arrivati anche a ipotizzare che il modello milanese stesse ricevendo indicazioni sulle nomination. Sarà davvero così o si tratta semplicemente di un’interpretazione sbagliata?

