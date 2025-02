Grande Fratello, Lorenzo ne combina un'altra. La reazione di Iago: "Uno scatto d'ira a settimana non è normale" Al reality show di Canale 5 il modello milanese avrebbe avuto un altro attacco di rabbia: il popolo del web chiede seri provvedimenti nei suoi confronti.

Federica Massari Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista nata nella città di Parthenope, si definisce "madriletana". Da anni scrive (per un numero imprecisato di testate) di spettacoli e musica, TV e calcio.

CONDIVIDI

Ne ha combinata un’altra Lorenzo Spolverato per cui il pubblico chiede seri provvedimenti da parte della redazione del Grande Fratello nei suoi confronti. Il modello milanese non riesce proprio a gestire i suoi attacchi d’ira e scatti di rabbia e questa volta sembra se la sia presa con un materasso e una porta dopo una lite con Shaila Gatta.

Lo scatto d’ira di Lorenzo Spolverato al Grande Fratello

Stamattina il gieffino ha preso a pugni un materasso e poi ha sfogato la sua rabbia contro una porta dopo aver litigato con Shaila Gatta. A commentare l’accaduto ci ha pensato Iago Garcia insieme ad Amanda Lecciso e Stefania Orlando. L’attore ha dichiarato: "Ho visto e sentito cose non belle. Mi ha lasciato di pietra la giustificazione di Jessica rispetto allo scatto di rabbia di Lorenzo. Sono rimasto proprio senza parole. Tu Stefania non l’hai visto quel suo attacco che ha avuto?! Ha iniziato a colpire il materasso con tutta la forza, davanti a Shaila. Poi se n’è andato e ha colpito la porta uscendo. La giustificazione è che non ha picchiato la donna. Dice che questi eccessi d’ira sono normali perché comunque lui non ha picchiato nessuna". Garcia ha poi concluso facendo notare che una persona può avere un attacco d’ira una o due volte durante il programma ma tutte le settimane sembra essere proprio troppo. A questo punto Stefania Orlando ha commentato, osservando che è stata pur sempre violenza perché si tratta di"un gesto che traumatizza una donna". La conduttrice TV ha poi proseguito: "Io non c’ero e non l’ho visto ma da quello che sto sentendo. Non si può giustificare una cosa brutta dicendo ‘almeno non ha fatto una cosa peggiore’. Comunque non è un atteggiamento maturo e bello".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I commenti del popolo del web

A commentare duramente l’accaduto è stato il popolo del web: molte persone hanno scritto sui social che Lorenzo Spoleverato merita un provvedimento disciplinare. C’è chi ha scritto infatti: "Helena ha pagato GIUSTAMENTE per il bollitore quando pagherà Lorenzo per il lancio di oggetti (sedie) e pugni sul materasso e porte? Basta protezione basta Grande Fratello".

Stasera andrà in onda una nuova puntata del reality di Canale 5 e in tanti si aspettano la reazione di Alfonso Signorini che già nella scorsa puntata aveva avvertito il gieffino. Il conduttore aveva infatti detto: "Devo dire a questo proposito che l’arroganza di Lorenzo è stata molto sottolineata, anche a livello social. Molti hanno notato che tu in modo eccessivo ti lasci andare a delle espressioni poco belle nei confronti delle persone che ti sono vicine. In questo dovresti darti una bella regolata, te lo do come consiglio".

Potrebbe interessarti anche