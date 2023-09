Grande Fratello: Letizia nella bufera, le sue parole scatenano sia la ex che la sua compagna Il racconto a cuore aperto della concorrente sulla sua vita sentimentale ha attirato l’attenzione dei protagonisti, che l’hanno accusato sui social di falsità

Primi teatrini al Grande Fratello. Nella prima puntata andata in onda lo scorso lunedì, tra i 15 concorrenti che sono entrati nella casa più spiata d’Italia Letizia Petris è stata sicuramente una delle protagoniste, anche e soprattutto per essere stata una delle prime ad aprirsi con gli altri. La 24enne romagnola ha infatti parlato della sua nuova avventura al reality di Alfonso Signorini come di un percorso di "rinascita" dopo alcune storie che l’hanno segnata. La ragazza si è confidata soprattutto con Rosy Chin, ma le sue parole non sono certo passate inosservate alle persone chiamate in causa, che hanno spostato la polemica sui social. Scopriamo cos’è successo.

Grande Fratello: cosa ha detto Letizia Petris

In questi primi giorni nella casa del Grande Fratello Letizia Petris si è aperta soprattutto con la chef Rosy Chin, raccontandole alcune esperienze della sua vita sentimentale particolarmente importanti. La cesenate classe 1999 ha infatti parlato di una sua ex, Nicole Conte, con cui si sarebbe fidanzata quando aveva 17 anni e che, dopo una lunga storia, la loro relazione sarebbe finita. Letizia avrebbe poi ritrovato l’amore con un ragazzo di nome Andrea Contadini, con cui sarebbe finita ("Una parte finita, conclusa, non mi interessa più, quindi pace all’anima. Ho sofferto tanto per la cattiveria"). Un racconto a cuore aperto che, come anticipato, ha destato l’attenzione dei suoi protagonisti, che hanno voluto dire la loro versione dei fatti, compresa l’ultima fidanzata di Nicole, Francesca Frigeri.

Le accuse

Francesca Frigeri ha deciso di dire la sua tramite storie Instagram, accusando Letizia Petris di non aver affatto chiuso i rapporti con la ex Nicole: "Hai scritto qualche messaggino di troppo ad una persona che sapevi si fosse ricostruita una vita ed è strano perché eri già fidanzata anche tu, ma in effetti, sei abituata ad avere questo tipo di comportamenti con le persone". Poi l’accusa di aver sfalsato i tempi, parlando di una "vecchia" storia che in realtà risale a pochi mesi fa: "Non capisci gli atteggiamenti dopo TANTI anni? I tanti anni sarebbero i pochi mesi fa? Ah ok."

Alla polemica si è aggiunta anche la ex compagna di Letizia Petris, Nicole Conte, che ha commentato le parole della fotografa svelando l’intero retroscena: "La persona con cui è stata fidanzata sono io. Letizia non aveva 17 anni ma 20. E poi è inutile che continua a fare la vittima sacrificale quando non lo è. Mi dispiace solo per il padre perché per il resto è una persona falsa, ipocrita e poco bella. Lei in tre anni di relazione forse per tre giorni non mi ha tradito".

