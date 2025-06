Doppio Gioco, Mastronardi incanta ma è bufera dopo l’ultima puntata: "Che finale è?" Tanti elogi per la serie Tv di Canale 5, ma sui social non mancano critiche dopo la scena conclusiva: "Ettore e Daria meritavano un finale migliore"

Ieri sera, martedì 17 giugno 2025, Canale 5 ha trasmesso l’ultima puntata di Doppio Gioco. La serie Tv con Alessandra Mastronardi nel ruolo di una giocatrice di poker arruolata dai servizi segreti per smantellare un’organizzazione criminale, è andata in scena con il gran finale, lasciando gran parte dei telespettatori al tempo stesso stupefatti e un po’ delusi. Sono stati tantissimi gli utenti che sui social hanno manifestato il loro apprezzamento per questa fiction, criticando però la decisione degli autori di non chiudere il cerchio del racconto al termine dell’episodio conclusivo, con un finale aperto che ha riscosso più di qualche critica.

Doppio Gioco, come è finita la Serie tv con Alessandra Mastronardi

Nell’ultima puntata di Doppio gioco, andata in onda il 17 giugno, la tensione ha raggiunto il culmine. Ettore è stato avvelenato da Gemini, e solo lui possedeva l’antidoto. Per salvare l’uomo che ama, Daria è stata costretta ad allearsi con il padre e a seguirlo nel suo piano di fuga. Gemini ha tentato di eliminare alcuni esponenti del Cartello con un attacco a gas, ma l’operazione è fallita grazie all’intervento della squadra di Ettore. Quest’ultimo ha poi perso conoscenza e Daria, dopo aver condiviso con il fratello Davide il nome del veleno, è riuscita a trovare un antidoto. Gemini ha dato fuoco alla pista per coprire la fuga in elicottero, ma Daria lo ha inseguito e si piazzata davanti al mezzo per impedirne il decollo con il suo corpo. Il bluff ha funzionato: la fuga di Gemini si è interrotta e il criminale è stato arrestato. Ettore, però, a sorpresa ha deciso di allontanarsi da Daria in una delle scene conclusive, ferito dalle sue bugie, nonostante lei abbia sussurrato – mentre lui andava via – "Ma io ti amo".

Successivamente, durante una cena da Davide, Daria ha rivelato di non aver più visto Ettore in seguito all’arresto di Gemini. Ma il vero colpo di scena è arrivato nella scena finale di Doppio Gioco: Gemini ha incontrato l’agente Longardi, lasciando intendere che tra loro alleanza non è finita e che la partita è tutt’altro che chiusa.

Doppio gioco, il finale aperto allarma i social: "Dateci la seconda stagione"

Il pubblico ha premiato Doppio gioco con entusiasmo, soprattutto sui social, dove i commenti si sono moltiplicati dopo l’ultima puntata. In tantissimi hanno definito la fiction "la più bella dell’anno di Mediaset", lodando cast, ritmo e l’ottimo feeling sul video tra Alessandra Mastronardi e Max Tortora. C’è chi ha scritto: "Era dai tempi di squadra antimafia e Rosy Abate che non mi piaceva una fiction italiana così tanto. Bravi bravi bravi. Dateci la seconda stagione", oppure: "Ansia, suspense, azione, ship azzeccata… questa serie c’ha dato tutto", e ancora: "Allora, resoconto finale della fiction: bellissima, non poteva essere altrimenti con Alessandra Mastronardi e Max Tortora, Max Tortora che ci ha sempre abituati al ruolo del burlone è stato impeccabile. Bravi anche Simone Liberati e il resto del cast". Altri invece si sono rivolti direttamente a Mediaset, chiedendo a voce alta la seconda stagione della fiction (che non è stata ancora confermata) "Piersilvio senti a me risparmia i soldi non acquistando tutte le soap turche in circolazione e fai fare la seconda stagione di #DoppioGioco".

Le reazioni del web: "Ettore e Daria meritavano un finale migliore"

Ma non sono mancate le voci critiche del web, soprattutto rivolte al finale (apertissimo) che non ha regalato il lieto fine della storia d’amore tra Ettore (Simone Liberati) e Daria (Alessandra Mastronardi). C’è chi lo ha definito "non aperto ma spalancato", chi lamenta una narrazione "caotica e affrettata" e chi scrive: "Ma che finale è??? Non potete lasciarci così!". Alcuni fan si sono detti disorientati: "Siamo tutti su X a cercare la spiegazione più plausibile", mentre altri sentenziano: "Meritavano un finale migliore, questo è poco ma sicuro". E infine, la critica di un utente che non ha apprezzato per niente la scena conclusiva e non fa niente per nasconderlo: "È finita malissimo".

Doppio gioco 2: la seconda stagione ci sarà?

Quella chiusa ieri è stata la prima e finora unica stagione di Doppio goico, che è stata concepita come una serie auto conclusiva di 8 episodi (trasmessi in 4 prime serate). Tuttavia, il finale apertissimo con cui è terminato il racconto lascia aperta la porta a una ipotetica seconda stagione, anche se gli ascolti non sono stati entusiasmanti. Doppio gioco, infatti, ha viaggiato su una media di share attorno al 12%, un dato non entusiasmante che però va calibrato sul periodo di messa in onda. Mediaset ha deciso di trasmettere la fiction tra fine maggio e giugno, un momento dell’anno in cui gli ascolti televisivi tendono fisiologicamente a calare.

