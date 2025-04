Grande Fratello: la sorella di Helena bacia un suo amico gieffino in discoteca, con la benedizione degli Helevier Una serata all'insegna del relax si trasforma in una scena che fa impazzire tutti. La sorella di Helena e un gieffino si lasciano andare a un bacio appassionato

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Archiviata da pochi giorni l’edizione numero diciotto del Grande Fratello, gli ex concorrenti del reality stanno riassaporando la libertà, concedendosi cene, serate in compagnia e, in alcuni casi, anche incontri inaspettati. Tra i volti più seguiti in questa fase c’è sicuramente Helena Prestes, che dopo aver conquistato il secondo posto in finale si sta godendo i primi giorni fuori dalla Casa insieme al fidanzato Javier Martinez.

GF: Helena e Javier creano una nuova coppia

Sicuramente però, la vera protagonista dell’ultima notte è stata Mariana, sorella della modella brasiliana, che ha accompagnato la coppia a cena e poi in discoteca. Con loro, anche Federico Chimirri, ex concorrente del Grande Fratello e chef argentino dal fascino indiscusso. Il quartetto si è ritrovato a ballare scatenato sulle note delle hit latine del momento, ma tra un ritmo e l’altro è accaduto qualcosa che nessuno si aspettava.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Federico Chimirri bacia la sorella di Helena: Mariana

Tra luci soffuse, musica e sorrisi complici, Mariana e Federico si sono avvicinati sempre di più, fino a lasciarsi andare a un bacio appassionato sotto gli occhi di tutti. Il momento è stato ripreso da alcuni presenti nel locale, e il video ha fatto in pochissimo tempo il giro dei social, scatenando reazioni entusiaste tra i fan del reality. "Non ce lo aspettavamo proprio! Ma li vedo benissimo insieme", scrive qualcuno su X, mentre altri commentano con emoji infuocate e cuori. Il bacio tra la sorella di Helena e lo chef argentino ha già conquistato centinaia di utenti, con molti che già sognano una nuova coppia formata proprio da loro due.

Grande Fratello: una nuova coppia Argentina-Brasile in vista

Il legame tra le due sorelle Prestes e i ragazzi argentini sembra essere più forte di quanto si pensasse. Se Helena e Javier sono ormai ufficialmente una coppia, il bacio tra Mariana e Federico potrebbe aver dato il via a un nuovo capitolo inaspettato. In molti parlano già di una versione 2.0 del "team Argentina-Brasile" e si chiedono se questo flirt possa avere un seguito anche lontano dai riflettori. Al momento nessuno dei diretti interessati ha commentato pubblicamente l’accaduto, ma le immagini parlano da sole. E intanto, tra chi spera che il bacio sia stato solo l’inizio e chi già fantastica su nuove dinamiche sentimentali post-reality, il web non smette di parlare di loro.

Potrebbe interessarti anche