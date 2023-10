Grande Fratello, la rivelazione clamorosa di Greta Rossetti: “Mirko ama ancora Perla Vatiero” Dopo la lettera inviata a Brunetti dalla sua ex, la modella ha pubblicato un commento social in cui accusa il compagno di essere ancora preso dalla vecchia fidanzata.

Il triangolo salva-Grande Fratello continua a far discutere. Dopo la lettera che Perla Vatiero aveva fatto recapitare all’ex Mirko Brunetti all’interno della Casa, l’attuale compagna del gieffino non sembra averla presa benissimo. Greta Rossetti, che aveva già replicato con un velenoso intervento su Instagram (poi cancellato), è infatti tornata a farsi sentire con un commento social in cui accusa Mirko di essere in realtà ancora innamorato di Perla. Accuse pesanti, che certamente daranno nuovo materiale ad Alfonso Signorini e agli autori del GF. Per continuare a scavare in questo rapporto a tre che sta risollevando le sorti del reality Mediaset. Ecco i dettagli.

Greta Rossetti e la rivelazione choc su Mirko

La mossa di Alfonso Signorini ha funzionato. Da quando nella Casa del Grande Fratello è entrato l’ex Temptation Mirko Brunetti, gli ascolti hanno ripreso a salire. Tutto merito del triangolo (vero o presunto) che si è venuto a creare tra Mirko, l’ex Perla Vatiero, e l’attuale compagna Greta Rossetti. Quest’ultima, che a Temptation Island aveva "soffiato" Mirko alla storica fidanzata, ora è rosa dal dubbio che tra i due ex sia rimasto del tenero. Per questo Greta aveva deciso di presentarsi in diretta al GF per un confronto con il suo Mirko. Peccato che la chiacchierata non abbia portato i risultati sperati.

La tensione tra Greta e Mirko è infatti salita ulteriormente. E a peggiorare le cose ci ha pensato Perla, che ha deciso di inviare una lettera al suo ex all’interno della Casa. Per lui ha speso soltanto parole d’affetto, sottolineando che lo porterà sempre nel cuore, nonostante tutto. E aggiungendo anche una stoccata velenosa all’indirizzo di Greta. E in questo infinito botta e risposta, la replica della Rossetti non si è ovviamente fatta attendere. La modella si è sfogata a tempo di record con una storia Instagram (poi cancellata in tutta fretta poco dopo). "Mi è stato detto che sono andata in puntata per fare i teatrini", ha scritto Greta sul suo profilo, "ma un conto è discutere di un sentimento reale, e un altro è aggrapparsi ad una relazione terminata 5 mesi fa per fare hype".

Ma Greta Rossetti non si è fermata qui. Evidentemente ferita dalle insinuazioni e dalle accuse che le stanno piovendo addosso, si è vendicata sganciando una vera e propria "bomba". Così, sotto un video pubblicato da un utente su TikTok, l’influencer si è tolta lo sfizio di commentare con un: "Mirko ama ancora Perla". Un assist clamoroso agli autori del Grande Fratello, che da questa dichiarazione potranno ricavare ottimi spunti per far decollare anche le prossime puntate del reality.

